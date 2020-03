Aktywista LGBT zbezcześcił polską flagę. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę [+VIDEO]

Sławomir Kuleta, gejowski aktywista i przedstawiciel Forum LGBT zamieścił w sieci film, na którym depcze i próbuje spalić polską flagę. Twierdzi, że zrobił to, bo od 10 lat jest okłamywany przez państwo polskie i Kościół. Instytut Ordo Iuris zawiadamia prokuraturą ws. możliwości popełnienia przestępstwa.

W czwartek Sławomir Kuleta, aktywista LGBT zamieścił w sieci na swoim profilu społecznościowym nagranie, na którym znieważa i niszczy polską flagę.

Na nagraniu Kuleba przedstawia się w języku angielskim i polskim jako reprezentant „homoseksualnej organizacji Forum LGBT” (we wpisie na Facebooku napisano, że „gejowskiej organizacji”).

– Reprezentuję organizację Forum LGBT z siedzibą w Polsce, a to jest moja flaga. Przepraszam. Pomyliłem się. To nie jest moja flaga, to jest flaga Polski – mówi działacz. Następnie rzuca flagę na ziemię i depcze ją, po czym wyciąga zapałki i próbuje ją spalić. Nie daje to jednak oczekiwanego rezultatu, gdyż materiał nie chce się zapalił. – Coś chyba mi nie wyjdzie. Ale intencje mam! – komentuje rozbawiony aktywista LGBT. Ostatecznie udaje mu się jedynie wypalić niewielką dziurę w fladze. W końcu rezygnuje i odrzuca podziurawioną ogniem polską flagę z powrotem na ziemię.

– Potraktowałem to tak, jak potraktowałem – powiedział, po czym zaczął odczytywać z laptopa przygotowany tekst w języku angielskim, a następnie polskim, który został potem zamieszczony w opisie do nagrania umieszczonego w Internecie. Przyznaje w nim, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za spalenie flagi narodowej. Próbuje usprawiedliwiać się twierdząc, że przez 10 lat był okłamywany przez państwo polskie.

– Mam już tego dość, więc bezczeszczę Polską flagę na znak protestu, z nadzieja, że wy to dostrzeżecie – mówi Kuleba [tekst zamieszczony w sieci zawiera liczne błędy literowe, a także ortograficzne – red.]. Prosi zarazem polskiego prezydenta, aby go „uniewinnił za ten czyn”. Z jego wypowiedzi wynika, że wysłał do prezydenta pismo w tej sprawie, w tym również pozew. Dodał też, że zarzuca mu okłamywanie swojej osoby „przez 10 lat”. Twierdzi też, że tak samo długo jest „okłamywany przez Kościół katolicki z powodu napisania prohomoseksualnej książki”.

Film gejowskiego aktywisty został zamieszczony na profilu Forum LGBT. Wpis z nagraniem aktywisty LGBT wywołał spore poruszenie i oburzenie wśród internautów. W związku z tym Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że Instytut Ordo Iuris kieruje zawiadomienie do prokuratury.

„W związku z publicznym znieważeniem przez aktywistę LGBT flagi Rzeczypospolitej Polskiej (podeptanie, usiłowanie spalenia oraz zniszczenie) Ordo Iuris kieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 137 par. 1 KK” – napisał Lewansowski na Twitterze.

W związku z publicznym znieważeniem przez aktywistę LGBT flagi Rzeczypospolitej Polskiej (podeptanie, usiłowanie spalenia oraz zniszczenie) @OrdoIuris kieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 137 par. 1 KK. https://t.co/F5sg6deZOc — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) March 6, 2020



Kuleta już wcześniej dopuszczał się prowokacji. Między innymi w styczniu br. zamieścił nagranie, na którym przebrany ubrany w koszulę z koloradką „odprawia Mszę św.”. Należy zaznaczyć, że z wykształcenia jest „teologiem duchowości”, absolwentem studiów doktoranckich na UKSW w Warszawie. Chwalił się też publicznie swoją apostazją. Uważa się za osobę głęboko wierzącą i członka Kościoła Jezusa Chrystusa, czyli jednego ze zborów protestanckich.

Facebook.com / Kresy.pl