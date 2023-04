231 nielegalnych imigrantów wykrytych w miniony weekend

231 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do naszego kraju ujawniły w trakcie ostatnich trzech dni (od 31 marca do 2 kwietnia) służby ochraniające podlaski odcinek polsko-białoruskiej granicy. Kilka grup migrantów, po zauważeniu ich przez polskie patrole, oddaliło się w głąb Białorusi.

W trakcie weekendu działania podejmowali funkcjonariusze z Placówek SG w: Narewce, Mielniku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W piątek miały miejsce 73 próby nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę 97 (w tym 50 w rejonie Białowieży), a w niedzielę takich zdarzeń było 61.

Nielegalni migranci ujawnieni w trakcie weekendu to obywatele: Egiptu, Syrii, Turcji, Afganistanu, Iranu, Pakistanu, Jemenu, Sri Lanki, Erytrei, Etiopii, Somalii, Sudanu i Libanu. W 2023 r. próbę nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy podjęli obywatele 37 różnych państw.

Przypomnijmy, funkcjonariusze Straży Granicznej, we współpracy z agencją „Frontex”, zorganizowali operację powrotową – lot czarterowy dla 42 cudzoziemców do Gruzji, Uzbekistanu oraz Tadżykistanu. Eskorta była złożona z 91 funkcjonariuszy różnych służb – w tym 74 funkcjonariuszy polskiej SG. Dodatkowo wylot, w tym odprawę graniczną, zabezpieczało 30 funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi.

W operacje powrotową byli zaangażowani również funkcjonariusze Straży Granicznej Republiki Litewskiej w związku z deportacją z ich kraju 2 obywateli Uzbekistanu oraz funkcjonariusze z Republiki Łotwy – deportacja 1 obywatela Gruzji.

Wyczarterowany samolot wyleciał z lotniska w Łodzi we wtorek, 28 marca. Celem operacji powrotowej było przekazanie (deportacja) obywateli Gruzji, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu do krajów ich pochodzenia. To cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie i otrzymali decyzję administracyjną zobowiązującą ich do powrotu.

W poniedziałek służby patrolujące granicę polsko-białoruską zostały obrzucane przedmiotami przez imigrantów znajdujących się na Białorusi.

„Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że granica Polski jest ochraniana. Rzucali kamieniami i gałęziami. W strefie przy granicy znaleźli się za zgodą służb białoruskich” – czytamy w komunikacie.

