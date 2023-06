Żołnierze grupy Wagnera weszli do Rostowa nad Donem [+VIDEO]

Jewgienij Prigożyn, szef grupy Wagnera, twierdzi, że kontroluje niektóre budynki dowództwa wojskowego w południowej Rosji w mieście Rostów nad Donem. Z nagrań wynika, że wszedł do obiektów w sobotę rano.

Z nagrań rozprzestrzenianych w mediach społecznościowych wynika, że szef grupy Wagnera wszedł w sobotę do budynków ministerstwa obrony Rosji w Rostowie nad Donem.

Na filmach Prigożyn jest widziany w towarzystwie dziesiątek uzbrojonych mężczyzn na dziedzińcu Dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego, ważnego strategicznego centrum dowodzenia w wojnie Rosji z Ukrainą. Prigożyn powiedział, że jego siły zablokują miasto i skierują się do Moskwy, jeśli nie spotkają się z nimi najwyżsi rosyjscy urzędnicy. Rosyjscy wojskowi i przedstawiciele rządu nie skomentowali. Nie jest jasne, jaką część miasta kontrolują siły Wagnera.

Dodatkowe filmy krążące w Internecie pokazują dziesiątki żołnierzy wysiadających z pojazdów wojskowych. Filmy zostały opublikowane kilka godzin po tym, jak Prigożyn twierdził, że Rosja zaatakowała jego siły na Ukrainie i że w odwecie sprowadza kolumnę żołnierzy do Rosji.

Od tego czasu sceny, które rozgrywają się w tym ponad milionowym mieście, są napięte i nieprzejrzyste; filmy udostępnione na Telegramie pokazują czołgi jadące ulicami, żołnierzy wyskakujących z ciężarówek i żołnierzy otaczających kwaterę główną. Powszechnie uważa się, że żołnierze to siły Wagnera.

Południowy Okręg Wojskowy jest najmniejszym z czterech regionalnych władz wojskowych Rosji, ale odegrał kluczową rolę w wojnie. Jednostki należące do dowództwa walczyły w obwodach zaporoskim i donieckim.

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

🚨 Wagner PMC tanks have surrounded the Defence Ministry building in Rostov-on-Don pic.twitter.com/EgcFPbjDi5 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Yevgeny Prigozhin is in Rostov!

He is talking to Deputy Minister of Defense, Colonel General Yunus-Bek Yevkurov in the headquarters of the Russian Southern Military District Source: Telegram / Greyzone#Rostov #Ukraine #coup pic.twitter.com/G08ZFtTC3N — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

W nagraniu na Telegramie Prigożyn stwierdza, że Moskwa rozpoczęła ataki rakietowe na obozy Grupy Wagnera. W ich wyniku miała zginąć „ogromna liczba bojowników, naszych towarzyszy broni”. W nagraniu dodał także, że w sprawie zostanie podjęta decyzja, „jak zareagować na tę zbrodnię”.

„Zginęli w Bachmucie, broniąc honoru Rosji i rosyjskiej armii. Zostaliśmy nikczemnie oszukani i poproszeni o pozostawienie możliwości obrony naszych domów i rozproszenia Grupy Wagnera. Byliśmy gotowi pójść na ustępstwa wobec Ministerstwa Obrony, złożyć broń i znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób będziemy dalej bronić naszego kraju. Ale te łajdaki nie uspokoiły się. Dzisiaj, widząc, że nie jesteśmy załamani, rozpoczęli ataki rakietowe na nasze tylne obozy. Zginęła ogromna liczba naszych bojowników, naszych towarzyszy broni. Zadecydujemy, jak zareagować na tę zbrodnię” – można usłyszeć w nagraniu.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony doniesieniom zaprzecza, mówiąc, że jest to prowokacja.

„Wszystkie wiadomości i klatki wideo rozpowszechniane w sieciach społecznościowych w imieniu Jewgienija Prigożyna na temat rzekomego 'uderzenia Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na tylne obozy Grupy Wagnera’ nie odpowiadają rzeczywistości i są prowokacją informacyjną” – podano na Telegramie rosyjskiego Ministerstwo Obrony.

Gen. Surowikin zaapelował w specjalnym nagraniu do dowódców i bojowników Grupy Wagnera, aby ci zaprzestali swoich działań. „Wróg tylko czeka na pogorszenie wewnętrznej sytuacji politycznej w naszym kraju” – stwierdził i wezwał do zawrócenia kolumn pojazdów Grupy, które miały pojawić się w obwodzie rostowskim.

Według rosyjskiego blogera wojskowego Igora Girkina publikowane apele do Prigożyna potwierdzają, że jego bunt jest prawdziwy i wskazują na stopień paniki, a także „totalną bezradność”. We wcześniejszym wpisie stwierdził, że „kraj znajduje się na skraju próby wojskowego puczu. Kto go inicjuje, nie jest jeszcze jasne. Możliwe, że dążą do niego obie walczące frakcje 'partii władzy’, przy neutralności trzeciej (tzw. FSB i Rada Bezpieczeństwa)”.

„W Moskwie wzmocniono środki bezpieczeństwa, wszystkie najważniejsze obiekty, organy państwowe i obiekty infrastruktury transportowej objęto wzmocnioną ochroną” – powiedział rozmówca TASS. Według niego zaalarmowane zostały jednostki OMON i Rosgwardii.

Jak informowaliśmy, w piątek Prigożyn oskarżył ministerstwo obrony o „oszukiwanie” obywateli kraju co do powodów inwazji na Ukrainę. Stwierdził również, że Moskwa mogła uniknąć wojny, negocjując z prezydentem Ukrainy.

„Teraz Ministerstwo Obrony próbuje oszukać opinię publiczną, próbuje oszukać prezydenta i opowiada historię, że ze strony Ukrainy była jakaś szalona agresja, która zamierzała nas zaatakować razem z całym blokiem NATO” – powiedział Prigożyn w 30-minutowym filmie opublikowanym na Telegramie.

Podsumowując przyczyny inwazji, Prigożyn przyznaje, że hasła o ochronie „narodu rosyjskiego” w Donbasie zostały w rzeczywistości sprowadzone do banalnej grabieży Ukrainy. Według niego od 2014 r. przez cały okres okupacji budżet Donbasu był plądrowany.

