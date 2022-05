Zmarła Maria Mirecka-Loryś, kombatantka NOW i AK, działaczka narodowa. Miała 106 lat

W wieku 106 lat zmarła Maria Mirecka-Loryś, działaczka podziemia narodowego w latach 1939–1945, członek Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Informację o jej śmierci przekazał na Twitterze poseł Robert Winnicki.

Jak przekazał Winnicki, kpt. Mirecka-Loryś – „postać-ikona ruchu narodowego w Polsce” – zmarła ok. godziny 13.

Była niezwykłą kobietą, z którą mieliśmy zaszczyt w ostatnich latach często się spotykać. Po przeprowadzce do Warszawy stała się przyjaciółką rodziny. Lgnęli do niej wszyscy – nawet sto lat młodsi. Dziękujemy Pani Mario;za patriotyzm, bohaterstwo i za radosną, codzienną świętość! pic.twitter.com/AQzIKjlc8O — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) May 29, 2022

Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 roku w Ulanowie. Jest siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich, siostrą m.in. Adama, Bronisława, Kazimierza, Leona. W 1937 roku we Lwowie wstąpiła do Młodzieży Wszechpolskiej. W okresie okupacji działała w konspiracji. Awansowana do rangi kapitana. W 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. W 1943 reprezentując Lwów odnawiała konspiracyjnie Śluby Jasnogórskie młodzieży akademickiej. Po wojnie wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Działaczka niepodległościowa, polonijna i kresowa. Została odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorką 2. tomu „Historii Związku Polek w Ameryce” [od 1938 do 1958 roku] i książki „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”. W 2014 został zrealizowany film dokumentalny o Marii Mireckiej-Loryś pt. „Szkic do życiorysu” w reż. Ewy Szakalickiej. W 2016 IPN wydał jej książkę „Przede wszystkim Polska. Zapiski amerykańskie z lat 1952–2010”.

Kresy.pl