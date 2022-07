Zełenski: zbiory na Ukrainie mogą być w tym roku dwa razy mniejsze

Z powodu rosyjskiej inwazji tegoroczne zbiory na Ukrainie są zagrożone i mogą być dwa razy mniejsze – ostrzegł w niedzielę na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że głównym celem jest zapobieżenie światowemu kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu przez wojnę.

Zełenski przekazał na Twitterze, że na skutek wojny tegoroczne zbiory na Ukrainie są zagrożone i mogą być dwa razy mniejsze. „Naszym głównym celem jest zapobieżenie światowemu kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu przez tę agresję” – dodał.

Podkreślił, że trwają prace nad alternatywnym sposobem dostaw plonów.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022