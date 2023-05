“Zamach na Putina” – Rosja oskarża Ukrainę o atak na Kreml przy użyciu dronów

Służba prasowa Kremla oświadczyła w środę, że we wtorek wieczorem Ukraińcy przeprowadzili próbę ataku dronami na kremlowską rezydencję prezydenta Rosji Władimira Putina. „Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań odwetowych kiedykolwiek i gdziekolwiek uzna to za stosowne” – stwierdzono.

W komunikacie służb prasowych Kremla przekazano, że “zeszłej nocy ‘reżim w Kijowie’ próbował zaatakować rezydencję rosyjskiego prezydenta na Kremlu przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych”. W cytowanym przez rosyjską państwową agencję TASS oświadczeniu stwierdzono, że był to „zaplanowany akt terroryzmu i zamach na życie prezydenta Rosji, który miał miejsce tuż przed Dniem Zwycięstwa i Paradą 9 Maja, w której wezmą udział zagraniczni goście”.

„Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań odwetowych kiedykolwiek i gdziekolwiek uzna to za stosowne” – dodano. W oświadczeniu przekazano, że “w wyniku w porę podjętych działań przez służby wojskowe i specjalne z wykorzystaniem systemów kontroli radarowej drony zostały unieszkodliwione. W wyniku ich rozbicia i przelotu odłamków na terytorium Kremla nie było ofiar ani strat materialnych”.

“Władimira Putina w chwili ataku nie było na Kremlu” – oświadczył z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Mimo to napaść nazwano „zamachem na życie prezydenta” – zwraca uwagę agencja Bloomberg.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały pokazujące ogień na dachu budynku Kremla.

The Kremlin was literally on fire. Russia calls it an assassination attempt, though Putin was not there at the time. https://t.co/4HkYFnJh81 pic.twitter.com/A3DDotaiDc

