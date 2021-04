Wyroki w sprawie pogromów etnicznych w Kazachstanie

Sąd miasta Targał wydał we wtorek wyrok w sprawie pogromów ludność dungańskiej z zeszłego roku.

W procesie zasiadło na ławie oskarżonych 51 osób. Spośród nich tylko jedna osoba została uniewinniona – Ismar Uszyrow. Sąd uznał, że prokurator nie zdołał udowodnić zaangażowania Uszyrowa w masowe zamieszki jakie przetoczyły się w lutym zeszłego roku przez kilka wsi rejonu kordajskiego. W czasie zamieszek doszło do ataków na Dunganów, przedstawicieli mało licznej mniejszości etnicznej.

Najwyższe wyroki usłyszeli pociągnięci do odpowiedzialności karnej z paragrafów mówiących o najcięższych przestępstwach: zabójstwie, użyciu broni palnej i grabieży. 20 lat spędzi w więzieniu Dżumachan Botabasow, który strzelał do ludzi z broni palnej zabijając trzy osoby i raniąc kolejne cztery. Medet Takebaj trafi za kraty na 17 lat za to, że wjechał samochodem w grupę Dunganów doprowadzając do śmierci jednego z nich. Za podobny czyn Marlen Karibajew usłyszał wyrok 16 lat pozbawienia wolności.

17 lat spędzi w kolonii karnej Maksat Sołtanajew, który zabił z użyciem broni palnej. Natomiast Szimur Sanguj oraz Jubur Czeszonło, którzy zabili przy pomocy wideł i metalowego pręta odbędą wyrok 16,5 roku więzienia.

Wśród pozostałych oskarżonych z paragrafów o grabieżach i udziale w masowych zamieszkach trzech usłyszało wyroki 15 lat więzienia, a kolejnych trzech 5 lat pozbawienia wolności. Był także wyrok 11 lat i 7 lat kolonii karnej. 31 osób otrzymało wyroki więzienia w rozmiarze 1-5 lat w zawieszeniu, w związku z tym, że wcześniej zaoferowali odszkodowanie za spowodowane przez siebie szkody. Łączna suma wypłaconych już odszkodowań sięgnęła wysokości 800 mln tenge czyli równowartości około 1,8 mln dolarów. Wobec kolejnych oskarżonych zastosowano inne środki ograniczenia wolności.

W nocy z 7 na 8 lutego 2020 r. doszło do zamieszek w czterech wsiach rejonu kordajskiego w obwodzie żambylskim. Ścierali się przedstawiciele różnych grup etnicznych, choć sąd orzekł, że powodem był spór dwóch organizacji przestępczych. Bici i zabijani byli przedstawiciele grupy etnicznej Dunganów. Rabowano także i niszczono ich mienie. W trakcie pogromów zginęło 11 osób, w większości Dunganów. Rany odniosło ponad sto osób w tym 19 policjantów, którzy próbowali powstrzymać zamieszki.

Dunganie to niewielka grupa etniczna, zamieszkująca Kazachstan w liczbie 51,5 tys. Pochodzą z Chin. Są potomkami chińskiej grupy etnicznej Hui, której przedstawiciele emigrowali na obszar obecnego Kazachstanu po zdławionym w 1877 r. powstaniu tej muzułmańskiej grupy przeciw władzom cesarskim z Pekinu.

fergana.news/mediazona.ca/kresy.pl