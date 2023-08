Wojsko Polskie przemieszcza śmigłowce na Podlasie: Piloci nie zawahają się użyć uzbrojenia

Wojsko Polskie przemieściło śmigłowce do województwa podlaskiego. Inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych generał Marek Sokołowski poinformował w czwartek, że piloci nie zawahają się użyć uzbrojenia.

Jak przekazała stacja TVP Info, Wojsko Polskie przemieściło śmigłowce do województwa podlaskiego. Inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych generał Marek Sokołowski poinformował w czwartek, że piloci nie zawahają się użyć uzbrojenia.

„Jeżeli chodzi o część lotniczą, w środę śmigłowce zostały przegrupowane z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dzisiaj odbyły się już wstępne rekonesanse, gdzie będą stacjonować. Odbyły się techniczne odprawy w obszarze lotnictwa” – powiedział generał Marek Sokołowski.

„Śmigłowce są uzbrojone i gotowe do walki. Jest tu część bardzo doświadczonych pilotów z pełnymi uprawnieniami do lotów, są tu piloci, którzy fizycznie jeszcze ze mną w Afganistanie i w Iraku używali uzbrojenia pokładowego i rakiet. Są doświadczeni. Jeżeli cokolwiek będzie niepokojącego, nie zawahają się użyć uzbrojenia” – dodał generał.

W środę ministerstwo obrony Białorusi wydało komunikat, że wspólnie z resortem spraw zagranicznych przygotowało i przekazało stronie polskiej szczegółowe dane, dotyczące kontroli lotów białoruskich i polskich statków powietrznych w rejonie pogranicznym w dniu 1 sierpnia br. Jak twierdzi strona białoruska, dane z tej kontroli „potwierdzają brak podstaw do oskarżenia o naruszenie granicy państwowej” przez śmigłowce sił zbrojnych Białorusi.

„Śmigłowce Republiki wykonywały loty na wysokości 150-200 metrów, a trajektoria lotu nie zbliżała się bardziej niż 1900 metrów do granicy państwowej. W tym samym czasie, tego samego dnia, 200 metrów od naszej granicy przeleciał polski śmigłowiec Mi-2, co potwierdziły dane ze stacji kontroli radarowej” – twierdzi resort obrony Białorusi.

Białorusini oświadczyli też, że strona polska została wcześniej poinformowana o sytuacji w pobliżu wspólnej granicy. „Dokonywanie jakichkolwiek prowokacji w podobnej sytuacji, gdy ruch samolotu jest wyraźnie śledzony przez stronę sąsiednią, jest ewidentnie nielogiczne” – głosi komunikat. Podano też, że podczas realizacji lotów pozostawano w stałym kontakcie z dyżurnym oficerem ruchu lotniczego dyżurnej grupy bojowej polskiego Centrum Dowództwa Operacji Powietrznych, skąd nie otrzymano żadnej skargi.

Przeczytaj: Białoruś wzywa Polskę do „nie eskalowania sytuacji”

Inne, nieoficjalne informacje podają białoruscy blogerzy z projektu „Biełaruski Hajun”. Według nich, piloci dwóch białoruskich śmigłowców, którzy faktycznie wlecieli nad polskie terytorium, mieli następnie spotkanie ze służbami bezpieczeństwa Białorusi.

Piloci dwóch białoruskich śmigłowców, które wczoraj [tj. 1 sierpnia – red.] wleciały do Polski, mieli spotkanie ze służbami specjalnymi Łukaszenki na lotnisku Maczuliszczy” – podaje „Biełaruski Hajun”. W chodzi o Maczuliszcze na południu od Mińska, gdzie znajduje się baza białoruskich sił powietrznych.

Z informacji uzyskanych przez blogerów, podczas patrolu przy granicy śmigłowce Mi-8 i Mi-24 wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W środę maszyny te zostały przebazowane z jednostki wojskowej w Kamieniukach, agromiasteczka położonego kilka kilometrów na południe od granicy z Polską i kilkanaście kilometrów od Białowieży, do bazy Maczuliszcze pod Mińskiem. Miały pojawić się tam między 17:00 a 18:00.Jednocześnie, w drugą stronę, do Kamieniuk, wysłano dwie maszyny tych samych typów, czyli Mi-8 i Mi-24.

„Według naszych informacji, piloci śmigłowców, które przypadkowo przekroczyły granicę z Polską, mieli w Maczuliszczach spotkanie z siłami bezpieczeństwa” – podaje „Biełaruski Hajun”. Zaznacza też, że mimo tego, oficjalnie resort obrony Białorusi zaprzecza twierdzeniom, że śmigłowce wleciały w polską przestrzeń powietrzną.

The pilots of the two Belarusian helicopters that flew into Poland yesterday were met by Lukashenko’s security forces at Machulishchy airfield.

1/5 pic.twitter.com/hZEOeMHXkq

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) August 2, 2023