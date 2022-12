Wielka Brytania rozważa przekazanie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu [+VIDEO]

Brytyjski minister obrony Ben Wallace nie wykluczył możliwości zaopatrzenia Ukrainy w pociski manewrujące Storm Shadow. Powiedział to w wywiadzie opublikowanym 15 grudnia w Times Radio.

Wielka Brytania może dostarczyć Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow. Powiedział o tym brytyjski minister obrony Ben Wallace w wywiadzie opublikowanym 15 grudnia w Times Radio.

„Nie będę snuć przypuszczeń co do dostaw broni. Rosja chciałaby wiedzieć, jakie rodzaje broni możemy przekazać Ukrainie, aby ją wesprzeć. Omówimy to z Ukraińcami w oparciu o ich potrzeby i możliwości techniczne” — powiedział Wallace.

Stwierdził też, że ewentualna dostawa amerykańskich systemów Patriot na Ukrainę byłaby ważnym momentem wojny. „Jeśli zrobią to Stany Zjednoczone, będzie to bardzo znaczący krok” – powiedział brytyjski minister.

Storm Shadow to konwencjonalny, taktyczny pocisk manewrujący dalekiego zasięgu o niskiej wykrywalności, służący do niszczenia punktowych celów, produkowany przez europejskie konsorcjum MBDA.

Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać od USA zaawansowany sprzęt elektroniczny, który zamieni niekierowaną amunicję powietrzną w „inteligentne bomby”. Ten ostatni może uderzać w rosyjskie pozycje wojskowe z dużą dokładnością, agencja informacyjna UNIAN podała za „The Washington Post”. Amerykańska gazeta powołała się na anonimowych, wysokich urzędników amerykańskich zaznajomionych z tą sprawą.

Zestawy, które otrzyma Ukraina, będą zawierały urządzenia do geolokalizacji. Można je zainstalować na różnych rodzajach broni, tworząc z nich „Joint Direct Attack Munnistion” (JDAM). Wojsko USA używało wcześniej tej technologii do bomb powietrznych o masie do 900 kg.

Źródła „The Washington Post” nie były w stanie wyjaśnić, które pociski Siły Zbrojne Ukrainy wzmocnią urządzeniami do globalnego pozycjonowania, czy będą to zestawy bomb powietrznych, czy pociski z arsenału naziemnego.

Ukraińskie Siły Powietrzne w dużym stopniu polegają na przestarzałych MiG-ach z czasów radzieckich, a Pentagon szuka sposobów na ich modernizację zamiast dostarczania nowszych zachodnich samolotów, które wymagałyby kompleksowego szkolenia ukraińskich pilotów i personelu technicznego.

Dostarczenie JDAM będzie kolejnym ważnym posunięciem Waszyngtonu, by pomóc Ukrainie odeprzeć inwazję sił rosyjskich poprzez zapewnienie nowego sposobu atakowania rosyjskich jednostek i kwater głównych.

Od czerwca Ukraina w dużym stopniu polegała na wyprodukowanym w USA wysoce mobilnym artyleryjskim systemie rakietowym (HIMARS), innym precyzyjnym systemie, który według ukraińskich i amerykańskich urzędników spowodował znaczne straty wśród rosyjskich żołnierzy i przerwał linie zaopatrzenia, przypomniała UNIAN.

HIMARS odegrał ważną rolę w niszczeniu dróg zaopatrzenia sił rosyjskich w obwodzie chersońskim na prawym brzegu Dniepru. W efekcie Rosjanie wycofali się na lewy brzeg rzeki, oddając Chersoń.

