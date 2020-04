WHO: Nie ma dowodów, że ozdrowieńcy nie mogą ponownie zarazić się koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w sobotę, że nie ma dowodów na brak możliwości ponownego zarażenia się koronawirusem po ozdrowieniu – przekazuje Agencja Prasowa Reuters.

WHO podczas konferencji skierowała ostrzeżenie do rządów, które rozważają możliwość wprowadzania certyfikatów „niskiego ryzyka” dla osób, które już przeszły chorobę. Taka praktyka mogłaby w rzeczywistości przyczynić się do rozpowszechnienia wirusa, ponieważ część ozdrowieńców może nie stosować się do obostrzeń.

„Część rządów zasugerowało, że wykrycie przeciwciał na SARS-CoV-2, wirusa który powoduje COVID-19, może służyć jako podstawa wydania „paszportów odporności”, albo certyfikatów niskiego ryzyka, które umożliwiłby jednostkom poruszanie się i powrót do pracy z założeniem, że są chronieni przed infekcją” – przekazała organizacja.

„W obecnej sytuacji nie ma dowodów na to, że ludzie którzy przeszli COVID-19 i nabyli przeciwciała są chronieni przed drugą infekcją” – dodała. Chilijski rząd w zeszłym tygodniu zapowiedział plany przyznawania certyfikatów, osobom które przeszły chorobę. Po przebadaniu na obecność przeciwciał mogłyby wrócić do swoich miejsc pracy.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że ciągle przegląda dowody na reakcję przeciwciał w kontakcie z koronawirusem. Większość badań wykazuje, że osoby ozdrowiałe wykształciły przeciwciała jednak część z nich ma ich znikome ilości.

Kresy.pl/Reuters