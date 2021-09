Federalna Służba Bezpieczeństwa uczciła 144. urodziny Feliksa Dzierżyńskiego odsłaniając jego pomniki w Krasnodarze, a także w Symferopolu na Krymie.

Służba prasowa krymskiej jednostki FSB poinformowała, że ​ „Żelazny Feliks był nie tylko symbolem walki z kontrrewolucjonizmem, ale także z nędzą i biedą”. Dzięki udziałowi Dzierżyńskiego „odrestaurowano dwa tysiące mostów, naprawiono prawie trzy tysiące parowozów i naprawiono ponad dziesięć tysięcy kilometrów torów kolejowych”.

W odsłonięciu popiersia zlokalizowanego w centrum Symferopola wzięli udział weterani służb specjalnych, a także podchorążowie ze szkoły nr 4, której patronat objął krymski wydział FSB.

Instalacja pomnika spotkała się z krytyką przedstawiciela Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, arcybiskupa Leonida Kalinina. W rozmowie z radiostacją „Moskwa mówi” wyraził opinię, że pomnik „zostanie rozebrany przez okolicznych mieszkańców”, bo obraża „pamięć milionów niewinnych ofiar terroru, głodu, zimna, tortur, tortur, więzień”. obozy”.

Na Krymie, po przejęciu go przez Armię Czerwoną jesienią 1920 roku, dziesiątki tysięcy byłych białych oficerów i okolicznych mieszkańców padło ofiarą Czerwonego Terroru.

Drugie popiersie ulokowano na terenie szkoły nr 32 w Krasnodarze, która nosi imię Dzierżyńskiego od 2017 roku. W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli zastępca dyrektora miejscowego oddziału FSB, zastępca przewodniczącego Dumy Miejskiej, a także kierownik magistratu odpowiedzialny za pracę z młodzieżą.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Najsłynniejszy pomnik Dzierżyńskiego stał na Placu Łubiańskim w Moskwie, gdzie obecnie mieści się siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa wywodzącej się w prostej linii od CzeKa, od 1958 r. do 22 sierpnia 1991 r., kiedy to na prośbę Moskwy został rozebrany po nieudanej próbie zamachu stanu. Rzeźba została przeniesiona do Parku Muzeon. W kolejnych latach wielokrotnie podnoszona była kwestia przywrócenia pomnika na pierwotne miejsce, w szczególności wypowiadali się za tym przedstawiciele Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i były burmistrz Moskwy Jurij Łużkow. W 2015 roku Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zebrała 150 tys. podpisów pod przeprowadzeniem referendum wśród mieszkańców Moskwy w tej sprawie, co jednak nie doszło wtedy do skutku.

Jak informowaliśmy, w lutym w Moskwie zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania na temat tego, jaki pomnik powinien stanąć na Placu Łubiańskim w tym mieście. Planowano upamiętnić Feliksa Dzierżyńskiego albo Aleksandra Newskiego. Głosowanie ostatecznie zostało wstrzymano przez mera Moskwy Sergieja Sobianina, który stwierdził, że zmienia się ono w „konfrontację ludzi o różnych poglądach”.

W Rosji zainstalowano ponad 40 pomników i popiersi Feliksa Dzierżyńskiego. Według badania Yandex Dzierżyński zajmuje szóste miejsce pod względem liczby pomników pamięci w kraju, wyprzedzając w tym parametrze Gieorgija Żukowa i Karola Marksa. Jeden z ostatnich pomników Dzierżyńskiego został odsłonięty w 2017 roku w Kirowie z inicjatywy weteranów FSB.

Feliks Dzierżyński, pochodzący z polskiej rodziny szlacheckiej, był jednym z najbliższych współpracowników Włodzimierza Lenina. W 1917 r. zorganizował pierwszą radziecką policję polityczną – Wszechrosyjską Komisję Nadzwyczajną do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, zwaną potocznie CzeKa, odpowiedzialną za zbrodnie podczas bolszewickiej rewolucji. W 1922 roku CzeKa została przemianowana na Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, którym Dzierżyński kierował aż do śmierci w 1926 roku.

Kresy.pl / ru.krymr.com / kommersant.ru / meduza.io / yandex.ru