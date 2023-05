Wysokie wyroki więzienia dla czterech Tatarów krymskich

Rosyjski sąd wojskowy uznał czterech mieszkańców Krymu za należących do zakazanej organizacji islamistycznej.

Sąd wojskowy Okręgu Południowego uznał Rustema Muratowa, Rustema Tairowa, Zaura Abdułłajewa oraz Dżebbara Bekirowa za członków partii Hizb at-Tahrir. To islamistyczna, międzynarodowa organizacja stawiająca sobie za cel odbudowanie kalifatu, który miałby objąć także tereny Europy, ze względu na zamieszkiwanie ich przez muzułmanów.

Choć oficjalnie Hizb at-Tahrir odżegnuje się od stosowania przemocy w celu osiągnięcia tego celu została zdelegalizowana w Rosji (od 2003 r.), ale też w Niemczech. W wielu innych krajach partia działa jednak legalnie.

Najwyższy wyrok spośród trzech skazanych Tatarów usłyszał Bekirow – 17 lat więzienia. Sąd wojskowy uznał go za winnego zorganizowania i działalności w ugrupowaniu terrorystycznym. Abdułłajew, Muratow i Tairow pójdą za kratki na 12 lat, jako że sąd poprzestał w ich przypadku na uznaniu jedynie przynależności do organizacji terrorystycznej oraz szykowania się, wraz z Bekirowem, do niekonstytucyjnego przejęcia władzy, jak podała portal Svoboda.org za organizacją „Krymska Solidarność”.

To nie pierwszy taki wyrok. Wcześniej ten sam sąd skazał krymsko-tatarskiego aktywistę Ernesa Sejtosmanowa na 18 lat kolonii karnej za udział w Hizb ut-Tahrir. Także i on został uznany za winnego udziału w działalności organizacji terrorystycznej i dążenia do niekonstytucyjnego przejęcia władzy.

Emigracyjni działacze krymsko-tatarscy od lat twierdzą, że po aneksji Krymu przez Rosję, nowe władze zwalczają jako islamizm każdy rodzaj aktywizmu miejscowych Tatarów uważany za niewygodny dla siebie. Jednocześnie na półwyspie działają organizacje Tatarów współpracujących z władzami rosyjskimi.

Svoboda.org/Kresy.pl