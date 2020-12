W Gdańsku zwodowano niszczyciel min ORP Mewa

W czwartek w Gdańsku na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding odbyło się wodowanie niszczyciela min ORP Mewa oraz holownika H-13 Przemko – poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu i wodowania #ORP Mewa,trzeciego okrętu z serii nowoczesnych niszczycieli min proj. Kormoran II, oraz H-13 Przemko,ostatniego z serii 6 nowoczesnych holowników proj. B 860 budowanych dla #MWRP. Od dzisiaj rozpocznie się etap ich wyposażania. pic.twitter.com/wD7Q9ThxOK — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) December 17, 2020

ORP „Mewa” jest trzecim z serii nowoczesnych niszczycieli min, które mają trafić do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP „Kormoran” wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Kontrakt na budowę dwóch kolejnych jednostek proj. 258 podpisano pod koniec grudnia 2017 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej. Drugi z serii ORP „Albatros” został zwodowany w październiku 2019 r. i jest aktualnie na etapie wyposażania. Okręty budowane są przez konsorcjum, którego liderem jest gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding. W skład konsorcjum wchodzą także: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych). ORP Mewa projektu 258 typu Kormoran II będzie to czwarty okręt w historii Marynarki Wojennej, noszący tę nazwę.

Holownik H-13 Przemko jest to ostatni z zaplanowanych sześciu nowoczesnych holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP w stoczni Remontowa Shipbuilding. Po ukończeniu prac stoczniowych wejdzie on w skład 12. Dywizjonu Trałowców i razem z H-11 Bolko oraz H-12 Semko będzie pełnił służbę w świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Pozostałe „bliźniacze” jednostki służą już w gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów (H-1 Gniewko, H-2 Mieszko) lub znajdują się na różnych etapach budowy i prób stoczniowych (H-3 Leszko). Holowniki są przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Uciąg holowników wynosi ponad 35 t.

