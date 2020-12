Ford Ranger XLT zastępuje Honkera w polskiej armii

We wtorek w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej w Warszawie, szef MON wziął udział w przekazaniu pierwszej partii nowych samochodów Ford Ranger XLT, które trafią do jednostek wojskowych w całym kraju zastępując jednocześnie pojazdy Honker, które są używane w wojsku od lat 90.

Dzisiejsze przekazanie aut stanowi pierwszą część dostaw wynikających z umowy, podpisanej 31 marca br., która to przewiduje dostawę łącznie 648 samochodów ciężarowo-osobowych.

„Wojsko Polskie rozrasta się liczebnie, ale żeby stało na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jednym z elementów tego wyposażenia są pojazdy” – mówił minister Mariusz Błaszczak. „To kolejny przełom, jeżeli chodzi o sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy Wojska Polskiego, który wzmocni zdolności naszego wojska. Jestem o tym przekonany, że będzie dobrze służył bezpieczeństwu Polski” – dodał szef MON.

Ford Ranger XLT to samochód osobowo-terenowy przystosowany do potrzeb armii, skonfigurowany zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez żołnierzy. To pojazd do nowych zadań, ale przede wszystkim nowa jakość dla Wojska Polskiego. Nowe pojazdy wojskowe posiadają wiele rozwiązań technicznych m.in. zwiększających zdolność do jazdy w terenie, a także bezpieczeństwo ich użytkowników, zapewnia ministerstwo.

Ford Ranger w konfiguracji XLT napędzany jest silnikiem wysokoprężnym 2.0 EcoBlue o mocy 125 kW/170 KM, który współpracuje z 6-biegową manualną przekładnią. Napęd 4×4 przenoszony jest za pośrednictwem skrzyni redukcyjnej o dwóch przełożeniach sterowanej elektronicznie z możliwością przełączania napędu 2×4/4×4 w podczas jazdy. Poruszanie się samochodem w trudnych warunkach wspomaga system kontroli trakcji oraz elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego w tylnym moście. Wojskowe Rangery otrzymały stalowe felgi o rozmiarze 16” z wkładkami typu run-flat firmy Hutchinson oraz oponami AT BFGoodrich. Pojazdy wyposażone będą również w specjalną zabudowę skrzyni ładunkowej typu hardtop z trzema otwieranymi pokrywami, mocowania do transportu np. kolejowego oraz hak holowniczy. Rangerów będą używać wojska zarówno operacyjne, jak i zabezpieczenia.