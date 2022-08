Verhofstadt: Pozbędziemy się von der Leyen, jeżeli zapłaci Polsce

Belgijski europoseł Guy Verhofstadt oświadczył, że jeżeli szefowa KE Ursula von der Leyen zgodzi się na wypłatę Polsce funduszy z KPO, to Europarlament będzie chciał się jej pozbyć. „Stawką jest dusza Europy” – stwierdził.

Kaczyński chce się pozbyć @Vonderleyen jeśli nie zapłaci… My w Parlamencie Europejskim chcemy się jej pozbyć, jeśli zapłaci… Stawką jest dusza Europy! – napisał – napisał w poniedziałek na Twitterze belgijski europoseł Guy Verhofstadt, przewodniczący grupy liberalnej w PE.

Kaczyński want to get rid of @vonderleyen if she doesn’t pay…

We in the European Parliament want to get rid of her if she pays…

The soul of Europe at stake ! pic.twitter.com/H4IJPr5TFQ

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 8, 2022