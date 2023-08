USA odmówiły przyjęcia statku z ładunkiem pszenicy z Polski

Amerykanie nie przyjęli w porcie Houston w Teksasie statku z ładunkiem pszenicy z Polski. Twierdzą, że zboże jest „skażone”.

Sprawa dotyczy statku-masowca „Yochow”, pływającego pod banderą chińskiego Hong Kongu. Przewozi on około 30 tys. ton ziarna z Polski. Statek zawinął do portu Houston w Teksasie w ubiegłym tygodniu i od tamtego czasu jest wstrzymywany. Amerykańscy celnicy i kontrola graniczna twierdzą, że ładunek z Polski zawiera skażone ziarno i nakazały zabranie go do jakiegoś innego kraju.

W poniedziałek, jak podała w poniedziałek agencja Bloomberg, amerykański rząd poinformował w oświadczeniu, że ładunek pszenicy z Polski do portu w Houston nie otrzymał zgody na rozładunek z powodu, jak podano, „zakazanych nasion”. Agencja Bloomberg podaje, że chodzi o „polską pszenicę”.

„Gatunki inwazyjne i substancje toksyczne należą do wielu zagrożeń dla amerykańskiego rolnictwa i zasobów naturalnych” – oświadczył rzecznik amerykańskiej służby celnej.

Według ogólnodostępnych danych, opuścił port w Gdańsku 13 lipca i po kilkudniowym postoju na kotwicowisku Skagen dotarł do portu Houston 6 sierpnia br. W porcie był do 10 sierpnia, gdy wyszedł na redę, gdzie przebywa do tej chwili.

Bloomberg pisze, że import pszenicy z Europy może być relatywnie korzystny, z uwagi na lata suszy w centralnej części USA, co negatywnie odbiło się na zbiorach. Sprowadzanie europejskiego zboża np. do Teksasu czy na Florydę jest tańsze niż sprowadzanie go ze stanów Środkowego Zachodu. Jednocześnie, szkodzi to interesom amerykańskich farmerów.

Osoby znające sprawę, na które powołuje się agencja uważają, że może to wywołać tarcia na linii USA-Unia Europejska.

Jak podaje serwis farmer.pl, sytuacji nie komentuje Polska Izba Zbożowo-Paszowa. Komentarza odmówił również rzecznik Komisji Europejskiej.

Dane unijne pokazują, że w lipcu br. z Polski do Stanów Zjednoczonych dotarły dwa ładunki – jeden o masie około 29 000 ton, a drugi 33 000 ton.

Bloomberg / farmer.pl / Kresy.pl