USA: Kongresman przeprosił za słowa sugerujące, że Polska miała udział w Holokauście

Steve Cohen, kongresman ze stanu Tennessee, który niedawno zasugerował, że Polska miała swój udział w niemieckim systemie zagłady Żydów, przeprosił za sformułowania użyte w programie na antenie CNN. Jego słowa wywołały protesty organizacji polonijnych i ambasady RP.

Steve Cohen to 72-letni kongresman z ramienia Partii Demokratycznej. Napisał list, w odpowiedzi na pismo ambasadora RP w Waszyngtonie Piotra Wilczka, który został w sobotę w całości opublikowany przez polskiego dyplomatę na Twitterze. Cohen przeprosił w nim za słowa, które padły 26 maja na antenie CNN. Słowa Cohena, dotyczące lokalizacji niemieckich obozów śmierci zostały odebrane jako sugestia, że Polska i Polacy uczestniczyli w prześladowaniu i zagładzie Żydów. „Proszę wybaczyć, że odwołałem się do Polski, traktując ją wyłącznie jako odniesienie geograficzne. Jak wielu ludzi dobrej woli, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia znajomości historii, byłem po prostu wzburzony ignorancką wypowiedzią deputowanej Greene” – oświadczył Cohen.

Thank you, @RepCohen, for your comprehensive response to my letter regarding the Holocaust distortion concerns raised by a recent @CNN appearance.

Let us always remember that #WordsMatter, and let us ensure that the memory of that horrific era of history is accurately preserved. pic.twitter.com/tZF4YfbHuw

— Piotr Wilczek 🇵🇱 (@AmbWilczek) May 29, 2021