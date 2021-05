Tysiące Białorusinów przeniosły się na Ukrainę

Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, od czasu rozpoczęcia się protestów na Białorusi w sierpniu 2020 roku, na Ukrainę wyemigrowały tysiące białoruskich obywateli, głównie młodzi ludzie. Osiedlają się m.in. we Lwowie.

Podczas piątkowego programu publicystycznego „Wolność Słowa”, prowadzonego przez Sawika Szustera, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow mówił m.in. o Białorusinach, którzy przenoszą się na Ukrainę. Są to emigranci, którzy zaczęli wyjeżdżać z Białorusi od czasu rozpoczęcia protestów w sierpniu ubiegłego roku. Według niego, białoruscy emigranci to głównie młodzi ludzie, którzy najczęściej osiedlają się w dużych miastach.

„Mogę powiedzieć, że mamy miasta, które Białorusini uwielbiają. To przeważnie młodzi ludzie. Przenoszą się do Lwowa, Charkowa, Kijowa, niewielka część do Dnipro, Zaporoża i Odessy” – powiedział Daniłow. „Żyją tam i, jak rozumiem, jeśli obecna sytuacja na Białorusi będzie trwać, to mogą skorzystać z okazji, by przez jakiś czas żyć spokojnie w demokratycznym kraju.

Daniłowa zapytano też, ilu Białorusinów jak dotąd przeniosło się na Ukrainę. – Trudno powiedzieć, czy to jest masowy proces, bo nie śledzimy każdego obywatela, jako że nie jesteśmy demokratycznym krajem. Mogę jednak powiedzieć, że tysiące – powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

W ostatnim czasie wzrasta też liczba Białorusinów wyjeżdżających do Polski. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie 483,5 tys. obcokrajowców. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Ukrainy, 265,3 tys. osób, a zaraz za nimi są obywatele Białorusi – 31,5 tys. Rzecznik UdSC Jakub Dudziak podał, że zdecydowana większość cudzoziemców, blisko 300 tys. osób, posiada zezwolenia na pobyt czasowy. Blisko 85 tys. obcokrajowców jest uprawnionych do pobytu stałego. Ponadto, zarejestrowany pobyt posiada także 80 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pisaliśmy też, że w 2020 roku imigranci ze Wschodu nabyli łącznie 3,6 tys. mieszkań, głównie w największych polskich miastach. 80 proc. z nich (2,9 tys.) zakupili obywatele Ukrainy, a 12 proc. (blisko 470) obywatele Białorusi. Rosjanie nabyli w ub. roku w Polsce 268 mieszkań.

Ukrinform / Kresy.pl