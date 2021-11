USA dostarczyły Ukrainie 80 ton amunicji [+FOTO]

W niedzielę USA dostarczyły Ukrainie około 80 ton amunicji. Poinformowała o tym na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Zaznaczono, że to część wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, przewidzianego na ponad 60 mln dolarów, skierowanego przez prezydenta USA Joe Bidena w sierpniu dla Ukrainy.

W niedzielę ambasada USA w Kijowie przekazała, że „Ukraina otrzymała dostawę około 80 000 kg amunicji od USA, to część wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, przewidzianego na ponad 60 mln dolarów, skierowanego przez prezydenta USA Joe Bidena w sierpniu dla Ukrainy. To demonstracja amerykańskiego zaangażowania w stabilizację, demokratyzację i wolność Ukrainy”.

On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021