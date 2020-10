Unikali płacenia VAT. Straty Skarbu Państwa – co najmniej 9 mln złotych [+FOTO]

„Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że jedna z mazowieckich spółek unika płacenia podatku VAT”- poinformowała służba w poniedziałek. Czytamy, że straty Skarbu Państwa to co najmniej 9 mln zł.

Funkcjonariusze KAS ustalili, że jedna z mazowieckich spółek, handlująca w internecie tekstyliami sprowadzanymi z Azji, zaniża swoje przychody, unikając płacenia podatku VAT. Opisywana działalność spółki doprowadziła do strat Skarbu Państwa w wysokości minimum 9 mln złotych.

Na początku października funkcjonariusze z Białegostoku przeszukali m.in. siedzibę i pomieszczenia magazynowe firmy oraz miejsce zamieszkania jej prezesa.

Czytamy, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty księgowe, nośniki danych oraz ukrytą gotówkę w różnych walutach – 500 tys. zł. Na koncie bankowym spółki Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował ponad 200 tys. zł.

Straty Skarbu Państwa, do których doszło z powodu opisywanej działalności to co najmniej 9 mln zł. Jej prezes usłyszał zarzuty oszustwa podatkowego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Funkcjonariusze KAS rozbili w połowie września dużą grupę przestępczą, która zajmowała się fałszowaniem faktur VAT – czytamy w poniedziałkowym komunikacie służby. Z powodu działania grupy Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł.

Na początku września Krajowa Administracja Skarbowa informowała o wykryciu i rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się fałszowaniem faktur VAT. Podkreślano wówczas, że grupa naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 150 mln zł.

W sierpniu KAS i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały kolejnych uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury. Grupa mogła wystawić fikcyjne faktury na łączną kwotę 63 mln zł oraz wyłudzić minimum 13 mln zł z budżetu państwa. Jedna z 21 zatrzymanych osób usłyszała zarzut tzw. zbrodni VAT-owskiej.

gov.pl / Kresy.pl