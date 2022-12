Ukraińska piosenkarka opublikowała piosenkę „Bandera”, ponad pół miliona wyświetleń w dwa tygodnie

Ukraińska piosenkarka „Kristonko” opublikowała w połowie listopada utwór „Bandera”, w którym użyła między innymi słów banderowskiej pieśni Ojciec nasz Bandera, Ukraina Matka”.

Napisałem tę piosenkę około pierwszej w nocy. Przyszedł mi do głowy pomysł, aby zrobić coś, co nie byłoby podobne do piosenek, które napisałem wcześniej. Chciałam być nie łagodnym Chrystusem, ale Christiną, która też potrafi pokazać charakter. Usiadłam do fortepianu i wtedy w mojej głowie rysowały się słowa „Ciało wroga spocznie na ukraińskiej czarnej ziemi”. To zdanie tak bardzo utkwiło mi w głowie, że dosłownie w 10 minut napisałem całą piosenkę. Muza taka jest. I został wydany utwór, który wcale nie jest podobny do poprzednich. Na początku nawet siebie w nim nie rozpoznałam” – czytamy w opisie piosenki.

Przypomnijmy, że słowa wykorzystane w piosence ukraińskiej piosenkarki zyskały ogromną popularność na Ukrainie w ramach akcji z 2021 roku. Akcja polegała na zamieszczaniu w sieci krótkich nagrań wideo, na których najczęściej dzieci i młodzież imitują śpiew (rzadziej śpiewają) pierwszej zwrotki pieśni „Bat’ko nasz Bandera, Ukrajina maty” (ukr. Батько наш – Бандера, Україна – мати) do podkładu w postaci popularnej wersji tego utworu w wykonaniu zespołu wokalnego Pentarchia. Same udawane śpiewy były często celowo przerysowywane, np. z przesadną gestykulacją.

Treść pierwszej zwrotki w tłumaczeniu na język polski można przełożyć następująco: „Ojcem naszym Bandera, matką Ukraina, my za Ukrainę będziemy wojować”.

Soliści znanego lwowskiego chóru „Dudaryk”, który często koncertuje w Polsce, przyłączyli się do flashmobu polegającego na wykonywaniu banderowskiej pieśni „Ojciec nasz Bandera”.

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, której przywódcą był Stepan Bandera (OUN-B), wraz z jej zbrojnym ramieniem – Ukraińską Powstańczą Armią odpowiada za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej. W czasie rzezi wołyńskiej Bandera był przetrzymywany przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, w związku z czym kwestionowana jest jego odpowiedzialność za tę zbrodnię. Obrońcy Bandery nie biorą pod uwagę, że był on przetrzymywany w dobrych warunkach i utrzymywał stały kontakt ze swoją organizacją. Oprócz tego Bandera odpowiada za liczne zbrodnie swojego ugrupowania popełnione w czasie przebywania na wolności.

