Ukraińska armia: Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. „Określamy skalę zniszczeń”

Ukraińska armia podała we wtorek rano, że Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. W strefie zagrożonej zalaniem znajduje się co najmniej 10 miejscowości.

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne „Południe” podało we wtorek rano, że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce. „Aktualnie określamy skalę zniszczeń (…) Sytuacja jest monitorowana” – napisano w komunikacie.

Portal Ukraińska Prawda opublikował mapę, która pokazuje jakie tereny są zagrożone podtopieniami po wysadzeniu na Dnieprze w powietrze tamy.

Strona rosyjska potwierdziła zniszczenie zapory. „Skala zniszczeń jest bardzo poważna” – oświadczył szef okupowanej przez Rosję szef Nowej Kachowki, Władimir Leontiew, cytowany przez agencję TASS.

Rosjanie twierdzą, że tama zawaliła się w związku z zawaleniem się jednego z jej filarów. Zdaniem strony rosyjskiej tama została uszkodzona z powodu działań sił zbrojnych Ukrainy.

Strona rosyjska twierdzi, że praca okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej nie jest zagrożona.

#BREAKING: Nova Kakhovka hydro-electric dam on the Dnipro River in southern Ukraine has been blown by ruzzian bastards. The scale of the ecological catastrophe is still difficult to predict, as well as the number of human victims! pic.twitter.com/juPxf1Y8E8

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023