Ukraińcy przejęli polski zakład i zwalniają całą załogę

Pracownicy kaliskiej firmy Calfrost, znanej od lat jako Chłodnia Składowa, stracą pracę. To efekt przejęcia spółki przez ukraińską firmę.

Calfrost powstał 70 lat temu jako Chłodnia Składowa. Od 20 lat należał do polskiego producenta mrożonek — firmy Nordis. Pod koniec 2023 r. firma przeszła jednak w ręce ukraińskiej spółki Three Bears (Trzy Niedźwiedzie), również specjalizującej się w mrożonkach i lodach.

“Dmytro Ushmaiev w rozmowie z mediami zapewniał, że zamierza inwestować w produkcję w Polsce, zwłaszcza że moce produkcyjne polskiej fabryki mają być obecnie o połowę mniejsze niż produkcja ukraińska” – przypominają Fakty Kaliskie. Tymczasem pod koniec stycznia pracownicy Calfrostu – 54 osoby (niektórzy związani z firmą od ponad 30 lat) dostali zawiadomienie o zwolnieniach grupowych. W marcu i kwietniu otrzymali wypowiedzenia umów. Z końcem czerwca zostają bez pracy – poinformował w czwartek serwis.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu został powiadomiony o zwolnieniach grupowych. “Jako powód zwolnień podano trudną sytuację ekonomiczną spółki spowodowaną wzrostem cen i kosztów związanych z prowadzeniem firmy, co skutkować będzie koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności” – oświadczył Tomasz Karski, Starszy Inspektor ds. obsługi kancelarii PUP w Kaliszu.

“PUP wystosował pismo do pracodawcy, proponując zorganizowanie spotkania dla pracowników i ustalenia zakresu pomocy oraz wsparcia osób zwalnianych – do dnia dzisiejszego pracodawca nie ustosunkował się do pisma” – dodał.

Pracownicy są zdania, że zakład był w dobrej kondycji finansowej i mógłby działać dalej, gdyby nie decyzja nowego właściciela. Chcą ratować zakład. Spotkania w tej sprawie odbyły się z udziałem zakładowej i regionalnej Solidarności. Nowy właściciel zamierza jednak zamknąć zakład.

“Zakład zostaje zatem bez pracowników, za to z maszynami i budynkami. Co będzie się w nich działo? Jakie plany mają nowe władze Calfrostu? O to zapytaliśmy drogą mailową dyrektor odpowiedzialną za kaliski zakład, przedstawicielkę ukraińskiej spółki. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jak ustaliliśmy spółka Calfrost nie jest postawiona w stan likwidacji lub upadłości. Nadal będzie widniała w rejestrze, tylko zaprzestaje swojej działalności, zakład zostaje wygaszony” – wskazuje portal Fakty Kaliskie.

Przypomnijmy, że w marcu międzynarodowe biuro ukraińskiej firmy farmaceutycznej Farmak zakończyło przejęcie polskiej firmy farmaceutycznej Symphar, stając się jej 100-procentowym właścicielem.

Jak informowaliśmy, ostatnie dwa lata to ogromny wzrost nowo powstałych ukraińskich firm na terenie naszego kraju. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w tym czasie zarejestrowano ponad 44,5 tysiąca ukraińskich przedsiębiorstw. W samym 2023 roku powstało 28,6 tysiąca jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli 80 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Zobacz: Polska sieć trafi w ręce obywatelki Ukrainy? Do UOKiK wpłynął wniosek

Czytaj także: Niemal 10 proc. nowych firm w Polsce zarejestrowali Ukraińcy

faktykaliskie.info / Kresy.pl