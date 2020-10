Ukraina: mimo wcześniejszych zapowiedzi resort obrony wciąż nie zamówił systemów Neptun

Mimo zainteresowania systemem rakiet przeciwokrętowych Neptun ukraińskie ministerstwo obrony wciąż go nie zamówiło, choć faktycznie jest on gotowy, a w sierpniu br. został on przyjęty do służby.

W opublikowanym wywiadzie dla serwisu „Armia Info” szef państwowego biura konstrukcyjnego Łucz, Ołeh Korosteliow powiedział, że jego firma jak dotąd nie otrzymała z resortu obrony zamówienia na produkcję przybrzeżnej wersji systemów przeciwokrętowych rakiet manewrujących RK-360MC Neptun.

„Oficjalnego zamówienia jeszcze nie otrzymaliśmy, podobnie jak zadań odnośnie liczby kompleksów i terminów ich dostarczenia” – powiedział Korosteliow.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem szefa kijowskiego biura „Łucz”, wyprodukowanie jednego dywizjonu „Neptunów” zajmie około roku.

„My ze swojej strony potwierdziliśmy na piśmie gotowość do rozpoczęcia seryjnej produkcji kompleksów [Neputun-red.] dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie moce produkcyjne nasze i przedsiębiorstw, z jakimi współpracujemy przy tym projekcie, a jest ich blisko 20, pozwalają nam wyprodukować w ciągu roku dywizjon kompleksów rakietowych Neptun” – oświadczył Korosteliow. Później przyznał też, że tymi systemami interesuje się co najmniej jeden klient zagraniczny, ale zaznaczył, że do momentu ewentualnego podpisania kontraktu mogą minąć cale lata.

Jeszcze latem dyrektor generalny biura konstrukcyjnego „Łucz”, będącego konstruktorem systemu Neptun deklarował, że około 10 miesięcy powinna zająć produkcja pełnego uzbrojenia dla całego dywizjonu wraz z jednostką ogniową. Według ówczesnych założeń, pierwsze dywizjony uzbrojone w system pocisków manewrujących RK-360MC Neptun miałyby wejść do służby liniowej w 2021 roku. Dotychczasowe testy systemów miały zakończyć się pełnym powodzeniem. Ukraińskie media zwracają teraz uwagę, że w tym roku przedstawiciele wojska niejednokrotnie mówili, że pozyskanie uzbrojenia w typie „neptunów” jest pilne i deklarowali gotowość zamówienia do trzech dywizjonów.

Czytaj także: Na Ukrainie niebawem ruszy produkcja rakiet dla trzech dywizjonów systemu Neptun [+FOTO]

W skład jednego dywizjonu systemu „Neptun” wchodzi do 6 wyrzutni USPU-360 z 24 pociskami rakietowymi, mobilne stanowisko dowodzenia RKP-360 oraz odpowiednia ilość pojazdów transportowo-załadowczych (TZM-360) i transportowych (TM-360). Łącznie, każdy dywizjon Neptun ma być uzbrojony w 72 rakiety R-360 o zasięgu do 280 km.

Jak informowaliśmy, ukraiński resort obrony podpisał 23 sierpnia bieżącego roku zarządzenie zakładające przyjęcie na uzbrojenie ukraińskich sił zbrojnych systemu przeciwokrętowych pocisków manewrujących RK-360MC Neptun. Ostatni etap testów państwowych, polegający na udanym pokonaniu celu powierzchniowego przez dwa pociski manewrujące R-360 Neptun, odbył się 17 czerwca 2020 r. Jednocześnie, przekazanie ukraińskiej armii systemów artyleryjskich z rakietowymi pociskami kierowanymi R624M Wiłcha-M nastąpi co najmniej o kilka miesięcy później, niż dotąd podawano. Wymienione systemy rakietowe są częścią rozwijanego przez Ukraińców własnego, rodzimego systemu odstraszania.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pocisk R-360 waży 870 kg, przy czym ciężar głowicy bojowej to 150 kg. Zasięg bojowy to 280 km, a prędkość koło 900 km na godzinę. Rakieta jest też w stanie utrzymać wysokość między 3 a 10 metra ponad powierzchnią. System Neptun jest w stanie jednocześnie wystrzelić nawet 24 rakiet, czyli pełną salwę z 6 wyrzutni, z przerwami między kolejnymi pociskami w przedziale 3-5 sekund. Elementy systemu można rozlokować w odległości do 25 km od wybrzeża i przygotować do strzału w ciągu 15 minut.

Zasadnicze testy ukraińskiego przeciwokrętowego pocisku manewrującego Neptun, zbliżonego do rosyjskich rakiet Ch-35, rozpoczęły się w styczniu 2018 roku. Według strony ukraińskiej, broń ta może trafiać w cele lądowe i morskie na odległość 300 km. W przyszłości, zasięg rakiet ma zostać zwiększony do 500 km, a nawet jeszcze więcej. Potem Poroszenko mówił o ponad 1000 km.

armyinform.com.ua / defence-ua.com / Kresy.pl