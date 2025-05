UE jest gotowa podwoić pomoc dla Ukrainy

Komisarz UE do spraw obrony Andrius Kubilius zapowiedział, że Unia Europejska może znacząco zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, jeśli prezydent USA Donald Trump nie przekona Władimira Putina do zakończenia działań wojennych.

Unia Europejska zadeklarowała gotowość znaczącego zwiększenia pomocy dla Ukrainy w przypadku niepowodzenia rozmów pokojowych pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Informację tę przekazał komisarz UE do spraw obrony Andrius Kubilius na platformie społecznościowej X, wskazując, że mogą to być „przekonujące argumenty na rzecz pokoju”.

Kubilius podkreślił, że dotychczas UE i Stany Zjednoczone przeznaczały na pomoc wojskową dla Ukrainy około 40 miliardów euro rocznie. Zdaniem komisarza, te środki mogłyby być wykorzystywane efektywniej poprzez zakup uzbrojenia bezpośrednio od ukraińskich producentów.

„Koszt nowoczesnej broni produkowanej na Ukrainie wynosi około połowy ceny jej wytworzenia w UE lub Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że faktyczna liczba uzbrojenia, które Ukraina otrzymuje za te same 40 miliardów euro, mogłaby się podwoić. Realna wartość naszego wsparcia wzrosłaby do 80 miliardów euro” – zaznaczył.

Komisarz odniósł się również do skuteczności nowych unijnych pożyczek bezpieczeństwa, które umożliwiają państwom członkowskim finansowanie zakupów wojskowych dla Ukrainy. Jak podsumował, to właśnie w ten sposób powinna funkcjonować zasada „Pokój przez siłę”.

3/3

New #SAFE loans, backed by the EU 🇪🇺, provide Member States exactly this possibility: to use the loans for scaling up military support to Ukraine 🇺🇦

That’s how the formula “Peace through strength” can truly work in practice. #SAFE loans mean strength for Ukraine!

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 4, 2025