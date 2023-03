Tunezyjczyk i Australijczyk zatrzymani za przemyt nielegalnych imigrantów z Białorusi

Funkcjonariusze z Placówki SG w Sławatyczach zatrzymali, podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami KPP w Nowej Soli, obywatela Tunezji i obywatela Austrii, członków zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyźni ci byli zaangażowane w proceder organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do RP, a następnie do Niemiec.

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która w okresie od 28 września do 5 listopada 2021 r., w celu osiągniecia korzyści majątkowych, zorganizowała dla nie mniej niż 169 cudzoziemców przekroczenie wbrew przepisom granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-litewskiej i przewiezienie ich na terytorium Niemiec.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, należących do zatrzymanych, funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość substancji narkotycznych. Obywatel Tunezji usłyszał ponadto zarzut posiadania wbrew przepisom znacznej ilości środków odurzających.

Sąd Rejonowy w Zamościu, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Zamościu, zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec drugiej zatrzymanej osoby zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

W trakcie realizacji śledztwa, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, Prokuratura Okręgowa w Zamościu zwróciła się do organów Republiki Federalnej Niemiec o wykonanie czynności procesowych z innymi ustalonymi członkami opisywanej zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Straż Graniczna poinformowała w środę o zatrzymaniach organizatorów nielegalnej imigracji, którzy zostali zatrzymani w ciągu ostatnich dwóch tygodni. SG podaje, że 6 osób to obywatele Ukrainy (w wieku od 20 do 45 lat), a pozostałe 4 to obywatele Polski (w wieku od 22 do 32 lat). Postawiono im zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymania przeprowadzono na terenie województw łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Jedna osoba została zatrzymana na terenie Niemiec, a następnie przekazana polskim służbom.

„Osoby te zajmowały się między innymi wyszukiwaniem kurierów, którzy mieli odbierać cudzoziemców spod granicy polsko-białoruskiej i przewozić dalej w głąb Europy Zachodniej. Organizatorzy uzyskiwali w ten sposób znaczne zyski z procederu ponieważ (wg. ustaleń funkcjonariuszy) stawki za przewóz migrantów wahają się od 200 do 1000 euro za osobę” – informuje Straż Graniczna.

W stosunku do 6 mężczyzn (5 obywateli Ukrainy i obywatela Polski) zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dozór policyjny otrzymało z kolei 3 Polaków i obywatelka Ukrainy.

Śledztwa mają charakter rozwojowy. Planowane są zatrzymania kolejnych osób zaangażowanych w nielegalny proceder – podkreśla SG.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali już 122 osoby zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Na odcinku białoruskim – 115, na odcinku litewskim – 7. W 2022 r. zatrzymano 507 osób (362 – na odcinku białoruskim, 145 – na odcinku litewskim).

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Kresy.pl