Prawicowy amerykański dziennikarz i publicysta Tucker Carlson, który zyskał w tym roku rozgłos przeprowadzając wywiad z Władimirem Putinem oraz ideologiem euerazjatyzmu Aleksandrem Duginem ogłosił, że będzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim.

Publicysta Trucker Carlson ogłosił za pośrednictwem portalu X, że przeprowadzi wywiad z prezydentem Ukrainy. Zaznaczył, że ubiegał się o rozmowę od 2022 r. Napisał, że chce dostarczyć Amerykanom informacji na temat konfliktu, który “całkowicie zmienia pozycję ich kraju na świecie”.

“Wygląda na to, że mamy wywiad z Zełenskim. Staraliśmy się od dwóch lat, ze szczególną intensywnością po przeprowadzeniu w lutym wywiadu z Putinem. Chodzi o to, aby dostarczyć Amerykanom tak potrzebnych informacji na temat konfliktu, który całkowicie zmienia pozycję ich kraju w świecie. Mamy nadzieję, że już wkrótce” – Trucker Carlson na portalu X.

Looks like we’ve got the Zelenskyy interview. We’ve been trying for two years, and with particular intensity after interviewing Putin in February. The point is to bring Americans much-needed information about the conflict that’s completely reshaping their country’s position in…

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 3, 2024