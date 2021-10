The Economist: Problem nie polega na tym, że Polska chce opuścić UE, ale że chce zostać

Zdaniem portalu The Economist Polska jest problemem dla Unii Europejskiej dlatego, że nie opuści wspólnoty. W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii Polska pozostanie w grupie, powodując kłopoty – czytamy w artykule opublikowanym w czwartek.

Aby zobaczyć, „Brudny Brexit” wystarczy spojrzeć na Polskę twierdzi portal. „Jej Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października zakwestionował porządek prawny wspólnoty. Ciało orzekło, że fundamentalne części prawa unijnego nie przebijają polskiej konstytucji. Wyrok, który był dokładnie tym, czego chciał rząd, przebił sześć dekad europejskiego orzecznictwa. Krótko mówiąc, sąd najwyższy UE nie jest już najwyższy, jeśli chodzi o Polskę”. Zdaniem The Economist problem nie polega na tym, że Polska próbuje opuścić UE; problem polega na tym, że zamierza zostać.

Istnieje ryzyko, że porządek prawny UE w Polsce powoli zanika – przekonuje Daniel Sarmiento z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. „Jeśli sądy w całej UE nie mogą ufać swoim polskim kolegom, to system prawny w UE zaczyna się psuć. Tutaj nakaz aresztowania nie jest honorowany; licencja bankowa udzielona w jednym kraju nie może być honorowana w innym. Z biegiem czasu obszar, po którym ludzie, towary, kapitał i usługi mogą swobodnie przepływać, zamienia się w taki, w którym mogą poruszać się tylko z kłopotami”.

Portal uważa, że Polska kieruje się strategią, która pojawiła się w komiksie Strażnicy. W nim Rorschach, strażnik, zostaje wysłany do więzienia, gdzie wita współwięźnia w stołówce, wylewając zawartość frytownicy na jego głowę. „Wydaje się, że nikt z was nie rozumie” mówi do swojego wroga. „Nie jestem tu z wami zamknięty. To wy jesteście tu zamknięci ze mną”.

David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii, błagał o ustępstwa ze strony UE przed referendum w sprawie jej opuszczenia, w tym rezygnację z „coraz ściślejszego związku”. Zdaniem portalu Polska nie wysyła żadnych ostrzeżeń.

Zdaniem portalu Komisja Europejska może odmówić podpisania przez Polskę udziału w funduszu naprawczym Covid-19, pozbawiając kraj np. 57 miliardów euro, jednak Polska może wstrzymać prace UE na znak protestu.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, brytyjski dziennikarz Matthew Lynn na łamach The Telegraph napisał: „Unia Europejska przegra wojnę z Polską i udowodni, że mieliśmy rację, wychodząc”.

Według niego, groźbami pozbawienia Polski środków finansowych, organy Unii Europejskiej kreują nowy kryzys, oprócz tych, z którymi w tej chwili UE nie może sobie poradzić. Dziennikarz zwrócił uwagę, że spór między Warszawą a Brukselą o „praworządność” narasta od kilku lat.

Jego zdaniem Polska nie wyjdzie z UE ani w bliskim, ani w długim okresie, gdyż pod wieloma względami jej wzrost gospodarczy zapewnia produkcja wyrobów na rynek unijny. Jednak, jak zauważył Lynn, Unia Europejska swoimi działaniami „rozpoczyna walkę”, w której może przegrać.

Kresy.pl/The Economist