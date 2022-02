Szef Pentagonu w Polsce. „Będziemy gotowi”

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Putin, Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będziemy gotowi – powiedział na wspólnej konferencji z szefem MON sekretarz obrony USA, Lloyd Austin.

W piątek wizytę w Polsce złożył sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. W Warszawie spotkał się z ministrem obrony, Mariuszem Błaszczakiem. Po spotkaniu, obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Błaszczak podkreślił, że jego spotkanie z Austinem „ma szczególne znaczenie i moc właśnie teraz, w dobie kryzysu bezpieczeństwa międzynarodowego wywołanego przez Rosję”. Powiedział, że docenia obecność sił USA w Polsce.

– Wojsko polskie przede wszystkim stoi na straży bezpieczeństwa ojczyzny, ale także wschodniej flanki NATO i UE. Dlatego wsparcie sojusznicze Stanów Zjednoczonych jest dla nas ważne i potrzebne – powiedział szef MON. Dodał, że „jesteśmy na krawędzi najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa od czasu zakończenia II wojny światowej”, a odpowiedzią powinna być jedność i współpraca w ramach NATO.

– Imperialistyczna polityka Rosji wymaga od nas i wszystkich sojuszników kompleksowych działań odstraszających i obronnych. Przyjęliśmy dodatkowych żołnierzy amerykańskich, którzy wzmacniają wschodnią flankę NATO. Są już w Polsce także dodatkowi żołnierze brytyjscy – powiedział Błaszczak. Podziękował też szefowi Pentagonu za wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce i „za deklaracje możliwości dalszego wzmocnienia zarówno przez NATO, jak i Stany Zjednoczone, jeśli zajdzie taka potrzeba”. – Mamy wspólny cel, jakim jest pokój i bezpieczeństwo – zaznaczył szef MON.

Polski minister przyznał, że w razie rosyjskiej napaści na Ukrainę z całą pewnością zostałby wywołany kryzys uchodźczy. Podkreślił jednak, że Polska jest na to przygotowana i pomoże Ukraińcom zmuszonym do opuszczenia kraju. – Jesteśmy oczywiście gotowi do tego, by wspierać wszystkich tych, którzy byliby pokrzywdzeni w wyniku takiej agresji – powiedział. Wyraził nadzieję, że do tego konfliktu nie dojdzie dzięki jedności „wolnego świata”, NATO i stanowczej polityce USA.

Sekretarz obrony USA odniósł się do zgody amerykańskiego Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams M1A2. Dodał, że konkretne ramy czasowe, jeśli chodzi o dostawę tych czołgów są analizowane.

– To jest najnowsza wersja czołgu Abrams, która zdecydowanie da Polsce większe zdolności w tym zakresie – powiedział Austin. Dodał, że pozyskanie tych pojazdów przez Polskę wzmocni interoperacyjność, a także „zwiększy wiarygodność naszego połączonego odstraszania”.

Austin podkreślił też, że „cały Sojusz wspiera Ukrainę, jeżeli chodzi o ich suwerenność, integralność terytorialną, ale również prawo do wyboru ścieżki, jaką chcą podążać, jeżeli chodzi o relacje z sąsiadami i resztą świata”. Dodał, że działania Rosji doprowadziły do wzmocnienia NATO na wschodniej flance Sojuszu „i tak też pozostanie w przyszłości”. Ostrzegł, że jakikolwiek atak rosyjski na Ukrainę „nie tylko doprowadzi do konfliktu, ale jednocześnie doprowadzi do złamania fundamentalnych zasad suwerenności narodowej, integralności terytorialnej i prawa do samostanowienia państwa”. Dodał też, że w razie inwazji, „Polska będzie musiała stawić czoła dziesiątkom tysięcy Ukraińców, ale też innych, którzy będą uciekali z Ukrainy”.

– Nadal jest czas i miejsce dla dyplomacji. Stany Zjednoczone w bardzo bliskiej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami, w tym oczywiście z Polską, zaoferowały Putinowi ścieżkę inną niż kryzys, ścieżkę dyplomacji, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Putin, Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będziemy gotowi – powiedział szef Pentagonu.

Według Austina, Polska jest jednym z najbardziej lojalnych sojuszników USA w NATO. W jego ocenie, rozmowy w Polsce były „produktywne i owocne”. Podziękował też, że Polska przyjmuje regularnie ponad 4 tys. żołnierzy. – To największa koncentracja sił amerykańskich w Europie – zaznaczył. – (…) doceniamy, że Polska przyjęła dodatkowe 4700 żołnierzy, którzy są gotowi, by odpowiedzieć na szereg różnych możliwych scenariuszy i będą blisko współpracować z naszym Departamentem Stanu, ale też z polskimi władzami, jeśli będzie potrzeba pomocy amerykańskim obywatelom, aby oni opuścili Ukrainę.

Szef Pentagonu twierdził, że wbrew rosyjskim deklaracjom o wycofywaniu swoich sił do baz, Rosja mobilizuje więcej wojsk przy granicy z Ukrainą i cały czas przygotowuje się do rozpoczęcia ataku.

– Wszystkie informacje, jakie mamy, wskazują na to, że te zdolności zostaną utrzymane po to, aby może przeprowadzić atak w zasadzie w każdej chwili. Nie mamy jeszcze dowodów, jakoby Putin wycofywał swoje siły z granicy – powiedział Austin.

Szef MON powiedział w tym kontekście, że prezydent Rosji Władimir Putin konsekwentnie stara się rozbudowywać sferę wpływów rosyjskich w regionie. Zaznaczył, że najlepszą odpowiedzią jest tu „brak uległości ze strony wolnego świata” i „odstraszanie”. Zapewnił też o gotowości Polski do wsparcia „tych wszystkich, którzy będą potrzebowali wsparcia”.

Sekretarza obrony USA zapytano, czy jakikolwiek sojusznik poprosił, by Stany Zjednoczone wysłały więcej żołnierzy do danego państwa. Odpowiedział, że obecnie nie ma tu nic do ogłoszenia. Zapewnił zarazem, że Waszyngton jest „bardzo zaangażowany”, jeśli chodzi o art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i podchodzi do tego „naprawdę bardzo poważnie”.

– To znaczy zrobimy to, co będzie konieczne i wymagane, by pomóc bronić naszych sojuszników i partnerów i rzeczywiście wypełnimy treścią artykuł 5., jeśli będzie trzeba – zaznaczył.

W programie wizyty szefa Pentagonu w Polsce jest też spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

