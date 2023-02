Szef niemieckiego wywiadu: Putin może zmobilizować nawet milion żołnierzy

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z New York Times. W opublikowanym we wtorek materiale odniósł się m.in. do wydatków obronnych Polski. Podkreślił, że gdyby wszystkie zakupy zbrojeniowe dokonane przez rząd zostały zrealizowane w tym roku, to stanowiłyby one 4 proc. polskiego PKB. „Będzie to najwyższy odsetek spośród wszystkich krajów NATO, w tym USA, jeśli chodzi o odsetek PKB” - oświadczył.

"Widać, że środek ciężkości [NATO] przesunął się do Polski i innych krajów Europy Środkowej" - powiedział. „Widzę, że w kwestii wyzwań związanych z bezpieczeństwem jesteśmy coraz lepiej rozumiani” - dodał.