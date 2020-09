Szef MSZ Iranu wzywa Wielką Brytanię, Niemcy i Francję do przeciwstawienia się „amerykańskiemu terroryzmowi gospodarczemu”

Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif wezwał Niemcy, Francję i Wielką Brytanię do przeciwstawienia się „amerykańskiemu terroryzmowi gospodarczemu”, jeśli chcą „pełnej realizacji porozumienia nuklearnego” – poinformował portal Middle East Monitor w sobotę.

Jak poinformował w sobotę portal Middle East Monitor, irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif wezwał europejskie kraje do przeciwstawienia się „amerykańskiemu terroryzmowi gospodarczemu”.

Zarif napisał na Twitterze: „Iran odrzuca broń nuklearną z powodów religijnych i strategicznych”, zauważając, że są one „znacznie ważniejsze niż jakakolwiek umowa”.

Iran rejects nuclear weapons for religious & strategic reasons—far weightier than any “deal”. But if E3/EU want full implementation of CBMs & enhanced transparency that JCPOA provides, they should reject US #EconomicTerrorism just as they’ve rejected its vandalism in the #UNSC. — Javad Zarif (@JZarif) September 10, 2020

„Ale jeśli trzy kraje europejskie (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) chcą w pełni wdrożyć środki budowy zaufania i zwiększonej przejrzystości zapewniane przez wspólny kompleksowy plan działania, muszą odrzucić terroryzm gospodarczy Stanów Zjednoczonych, tak jak odrzuciły jego destrukcyjny krok w Radzie Bezpieczeństwa ONZ” – dodał.

W dniu 10 września 2020 roku Wielka Brytania, Niemcy i Francja wezwały Iran do „Wypełnienia zobowiązań jądrowych i utrzymania i wspólnego kompleksowego planu działania”.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab spotkał się w czwartek w Kent ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji Heiko Maasem i Jean-Yvesem Le Drianem. Po spotkaniu Raab ogłosił na Twitterze, że na spotkaniu ustalono, że Iran nie powinien posiadać broni jądrowej i stwierdził, że Iran powinien dotrzymać obietnic nuklearnych i utrzymać wspólny kompleksowy plan działania, podkreślając swoją determinację, aby pociągnąć go do odpowiedzialności.

Iran must never develop a nuclear weapon. It must comply with its nuclear commitments & preserve the JCPoA – that was the conclusion of the E3 when I met with @HeikoMaas 🇩🇪 & @JY_LeDrian 🇫🇷 today. We are committed to holding Iran to account pic.twitter.com/l9qyyS9CAd — Dominic Raab (@DominicRaab) September 10, 2020

W innym wpisie w mediach społecznościowych szef MSZ Iranu zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone naciskają na zatrzymanie kupowania sprzętu i budowy pocisków, a same wydają sto miliardów dolarów na międzykontynentalne rakiety balistyczne.

The US insists Iran must not: – Enjoy peaceful nuclear energy

– Buy any defense equipment

– Build defensive missiles Meanwhile, the US: – Spends $100B on new nuclear ICBMs

– Builds secret „new” nukes

– Floods regional clients with $380B+ worth of arms Hypocrisy: Breathtaking pic.twitter.com/0z5BL5vFzV — Javad Zarif (@JZarif) September 9, 2020

Kresy.pl/Middle East Monitor