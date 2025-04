Szef MON ostrzega. Chodzi o sytuację na granicy z Białorusią

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że w sobotę otrzymał raport od dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała Macieja Klisza, dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił, że operacja ze strony służb białoruskich i rosyjskich się nasila.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że presja migracyjna na granicy Polski z Białorusią rośnie, a liczba ataków wzrasta, co sugeruje eskalację działań ze strony białoruskich i rosyjskich służb, wymierzonych przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. “Wczoraj grupy atakujące kilkunasto-, kilkudziesięcioosobowe. Brutalność wzrasta, rzucanie kamieniami, konarami, szlifierkami, przecinanie bariery, szybkie reakcje polskich służb. Dzisiaj w nocy bardzo dużo prób przekroczenia, chyba około nawet 300, wszystkie udaremnione” – oświadczył szef MON.

“Zwracam uwagę, że ta presja wzrasta, że chęć przekroczenia granicy wzrasta, czyli operacja ze strony białoruskiej i rosyjskiej się nasila. To nie jest przypadkowy, to nie jest naturalny szlak migracyjny, to wszystko jest wykreowane, to wszystko jest wyreżyserowane. To ma na celu osłabianie siły Europy, siły Polski, ma na celu atak na Polskę, a nie próbę szukania schronienia. To jest już chyba, mam nadzieję, dla wszystkich jasne i nie należy pomagać w takim procederze (…) – w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej. To jest łamanie prawa, przekraczanie granicy w nielegalny sposób” – powiedział.

Minister został także zapytany o zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą kampanii informacyjnej w siedmiu krajach, z których pochodzą migranci próbujący nielegalnie przekroczyć granicę. W odpowiedzi Kosiniak-Kamysz stwierdził, że różnica między obecną a poprzednią kampanią polega na tym, że nowa akcja będzie wspierana przez realne zmiany w zabezpieczeniu granicy.

Minister przypomniał również, że Polska nie przyjmuje już wniosków azylowych składanych w wyniku nielegalnego przekroczenia granicy i podkreślił, że ta informacja będzie komunikowana na forum międzynarodowym.

“Nasza ziemia, nasze prawo, chronimy naszych obywateli, zatrzymamy tych wszystkich, którzy narażają nasze bezpieczeństwo” – powiedział wicepremier.

wiadomosci.onet.pl / Kresy.pl