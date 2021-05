Szef białoruskiego MSZ: sankcje UE wobec Białorusi pogłębiają naszą integrację z Rosją

Minister spraw zagranicznych Białorusi Michaił Makiej twierdzi, że sankcje nałożone na Białoruś przez Unię Europejską i inne państwa zachodnie tylko sprzyjają integracji jego kraju z Rosją – powiedział w piątkowym w wywiadzie dla Euronews.

Dziennikarz zapytał przedstawiciela kraju: „Białoruś Aleksandra Łukaszenki wciąż ma przyjaciół, a raczej ważnego przyjaciela, Rosję. Prezydent Rosji Władimir Putin gościł w zeszłym tygodniu Aleksandra Łukaszenkę. Czy możesz nam powiedzieć więcej o treści spotkania między dwoma liderami? A może ważniejsze jest, czy Rosja jest ostatnią deską ratunku, jeśli chodzi o utrzymanie się przy władzy?”

Vladimir Makei, minister spraw zagranicznych Białorusi: „Nie chodzi o to, aby Rosja pomogła reżimowi utrzymać się przy władzy. Wcale nie. Nasze stosunki z Rosją są podyktowane naszym położeniem geograficznym i naszą historią. Rosja jest naszym sąsiadem. To potężne państwo zarówno gospodarczo, jak i militarnie, a także gracz geopolityczny na arenie światowej, a to tłumaczy potrzebę budowania normalnych, przyjaznych stosunków z tą potęgą. Co więcej, nasze stosunki sięgają daleko wstecz i łączy nas wielowiekowa historia i kontakty międzyludzkie. To też jest bardzo ważne i osiągnęliśmy w ramach ramy Państwa Związkowego, aby zapewnić praktycznie równe prawa obywatelom Białorusi i Rosji. W naszych stosunkach z Rosją jesteśmy zainteresowani umocnieniem rozwoju, przede wszystkim z handlowego i gospodarczego punktu widzenia, zapewnieniem równego prawa podmiotom gospodarczym Białorusi i Rosji w ramach Państwa Związkowego. Podczas wspomnianego spotkania rozmawiali o dalszym wzmacnianiu Państwa Związkowego, m.in. dalszej integracji, rozwoju współpracy przemysłowej, równych cenach gazu, cenach węglowodorów i tak dalej i tak dalej. I oczywiście, biorąc pod uwagę, że Białoruś ​​wzmacnia swoją suwerenność i niezależność, zamierzamy dalej rozwijać procesy integracyjne z naszym sąsiednim bratem, Rosją. Co więcej, muszę państwu jednoznacznie powiedzieć, że sankcje, które Unia Europejska i inne kraje zachodnie stosują wobec Białorusi, przyczyniają się jedynie do dalszego rozwoju i wzmocnienia procesów integracyjnych na zasadzie bilateralnej”.

Minister został zapytany o plan na przywrócenie zaufania Białorusinów do swojego państwa. Odpowiedział: „Jeśli uważnie śledzicie wydarzenia na Białorusi, to wiecie, że to przesłanie już dawno dotarło do opinii publicznej. W kraju toczy się całkowicie inkluzywny, otwarty dialog, który ma na celu poprawę procesu konstytucyjnego i wprowadzenie zmiany w konstytucji. Każdy może wziąć udział w tym procesie. Do 1 sierpnia zostaną przygotowane propozycje zmian w konstytucji, które zostaną następnie przedstawione do szerokiej debaty publicznej. Dlatego każdego, kto chce wziąć udział w tym dialogu, zapraszamy i wierzymy, że tylko poprzez dialog, który opiera się nie na próbach rewolucji czy przejęciu władzy przez ulice demonstracjami, ale w oparciu o ramy prawne kraju, możemy odnieść sukces. Tylko dzięki tego rodzaju dialogowi możemy odnieść sukces i mieć prawdziwą demokrację w Republice Białorusi, demokrację, której nie narzuca się kijami, ale demokrację dojrzewającą w umysłach obywateli”.

Kresy.pl/Euronews