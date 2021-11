Szczątki Maurycego Mochnackiego sprowadzone do Polski

Trumna ze szczątkami Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, pisarza, uczestnika powstania listopadowego przybyła w sobotę do Polski z Francji.

26.11.2021 roku, w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Minister Jan Dziedziczak, wyjechał na czele polskiej delegacji rządowej do Auxerre we Francji, na uroczystości sprowadzenia szczątków Maurycego Mochnackiego do Polski, gdzie zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

„To upamiętnienie wybitnego polskiego patrioty, uczestnika Powstania listopadowego, publicysty i krytyka, który sprzeciwiał się carskim władzom, walcząc o polską niepodległość” – przekazała służba prasowa rządu.

Maurycy Mochnacki był krytykiem literackim, historykiem, teoretykiem romantyzmu, publicystą, rewolucjonistą i pianistą. Zajmował się również dokumentacją i oceną wydarzeń powstania listopadowego. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1822 r. skazany został na sześć tygodni prac porządkowych w ogrodzie belwederskim za spoliczkowanie inspektora policji. W 1823 r. aresztowano go za udział w Związku Wolnych Polaków. Po zwolnieniu pracował w biurze cenzury.

To Maurycy Mochnacki ogłosił 29 listopada 1830 r. na Rynku Starego Miasta w Warszawie wybuch powstania listopadowego. Był członkiem sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego. Po upadku powstania wyjechał do Francji, gdzie poświęcił się pisaniu o Polsce. Jego popiersie ustawione jest w ogrodach Łazienek Królewskich.

Zobacz też: Morawiecki w Londynie. Omawiał z Johnsonem „różne mechanizmy wyjścia kryzysu”

Kresy.pl/Gov.pl/lazienki-krolewskie.pl