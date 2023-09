Stoltenberg: Nie ma dowodów, że Rosja celowo zaatakowała terytorium Rumunii

Turcja ciągle nie poradziła sobie z inflacją. Jej roczny poziom nadal idzie w dziesiątki procent, choć jest już wyraźnie niższy w porównaniu do zeszłego roku.

Roczna stopa inflacji w Turcji wzrosła w sierpniu do 58,94 procent, co oznacza wzrost drugi miesiąc z rzędu, po odnotywanym comiesięcznie od października zeszłego roku spadku. Dane Tureckiego Instytutu Statystycznego pokazały, że wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w sierpniu wzrósł o 9,09 proc. w stosunku do lipca, przytoczyła telewizja TeleSUR.

Ceny te systematycznie spadały z najwyższego rocznego poziomu 85,51 proc. w październiku 2022 r. do 38,21 proc. rok do roku w czerwcu 2023 r. W lipcu wzrosła inflacja w Turcji już wzrosła do 47,83 proc. w stosunku rocznym.