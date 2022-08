W Wałbrzychu znów pojawiły się biedaszyby

W sobotę Donald Trump przemawiał na "Conservative Political Action Conference" w Dallas w Teksasie. "Powinniśmy zlikwidować Departament Edukacji" - powiedział Trump. Wyraził opinię, że w całym kraju powinny obowiązywać surowe zakazy nauczania dzieci nieodpowiednich treści w szkołach. "Szkolna modlitwa jest zabroniona, ale pokazy drag queen są dozwolone. Nie możesz uczyć o Biblii, ale możesz uczyć dzieci, że Ameryka jest zła i że mężczyźni mogą zajść w ciążę" - wskazał były prezydent USA.

