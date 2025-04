„Polska dla Polaków” – Młodzież Wszechpolska organizuje protesty antyimigracyjne w całej Polsce

Młodzież Wszechpolska od piątku organizuje manifestacje antyimigracyjne w całym kraju. Do tej pory odbyły się one w Bydgoszczy, Tczewie oraz Rzeszowie. W maju organizacja planuje przeprowadzić 4 protesty. „My nie chcemy subsaharyjskich inżynierów z nożem w zębach, gangów ukraińskich i gruzińskich. Chcemy bezpiecznej Polski. Chcemy Polski dla Polaków. Dlaczego dla Polaków? Bo dla kogo innego miałaby być Polska” – twierdzi MW.

„Widzimy, jak imigranci zalewają Europę. Coraz wyższy wzrost przestępczości w państwach, takich jak Anglia, Francja czy Niemcy. Widzimy, jak imigranci powodują chaos na europejskich ulicach. Widzimy także wzrost przestępczości zorganizowanej, tworzenie gangów, przemyt narkotyków, coraz brutalniejsze napaści, kradzieże i gwałty. Nie pozwólmy, by Polska skończyła tak, jak inne kraje europejskie. My nie chcemy subsaharyjskich inżynierów z nożem w zębach, gangów ukraińskich i gruzińskich. Chcemy bezpiecznej Polski. Chcemy Polski dla Polaków. Dlaczego dla Polaków? Bo dla kogo innego miałaby być Polska” – powiedziała członkini Młodzieży Wszechpolskiej Zofia Bojanowska.

Kolejno Bojanowska zaprosiła na majowe manifestacje antyimigranckie oraz podkreśliła konieczność deportacji nielegalnych i niebezpiecznych imigrantów.

„Stoimy po stronie polskiego interesu narodowego, uważamy, że potrzebna jest masowa deportacja niebezpiecznych imigrantów. Po to, by Polska zachowała swój monoetniczny charakter oraz po to, by rodacy mogli czuć się bezpiecznie w swoim państwie. Właśnie dlatego zachęcamy do przybycia na liczne majowe manifestacje związane z akcją „Polska dla Polaków”, które odbędą się we Wrocławiu, Radomiu, Krakowie i Gdańsku”

Manifestacje odbędą się w Radomiu 1 maja 12:00, Plac Corazziego, w Gdańsku 9 maja 18:00, ul. Chmielna 74, we Wrocławiu 16 maja godz. 18:30 przed Dworcem Głównym, w Krakowie 16 maja godz. 17:00 na Rynku Głównym pod wieżą ratuszową.

W ostatnim czasie Młodzież Wszechpolska zorganizowała wiele innych wydarzeń, o których informowaliśmy na portalu.

W czasie wielkanocnej przerwy świątecznej, działacze Młodzieży Wszechpolskiej z oddziałów w Krakowie i Lublinie przeprowadzili wspólną akcję mającą na celu przypomnienie o Polakach mieszkających poza granicami kraju. Inicjatywa odbyła się jednocześnie w dwóch miastach – Lublinie oraz Wilnie.

16 kwietnia organizacja brała udział w proteście przed szpitalem w Oleśnicy. Uczestnicy zgromadzenia sprzeciwiali się przeprowadzonej w tej placówce aborcji dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży.

Kresy.pl