Dolnośląskie: mieszkaniec Lubina zabrał kluczyki pijanemu kierowcy ciężarówki

Zachód musi wyciągnąć Kazachstan z orbity Rosji, w przeciwnym razie Władimir Putin wciągnie to środkowoazjatyckie państwo w strukturę podobną do Związku Radzieckiego - powiedział w piątek agencji Reutera kontrowersyjny kazachski oligarcha Muchtar Abliazow.

Agencja Reutera skontaktowała się z mieszkającym we Francji kazachskim oligarchą, szefem nielegalnego ruchu „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” i byłym ministrem energetyki Kazachstanu Muchtarem Abliazowem. W wywiadzie wezwał on Zachód do włączenia się w kazachski konflikt i "wyciągnięcia Kazachstanu z orbity Rosji". Ostrzegł, że jeśli tak się nie stanie, prezydent Rosji Władimir Putin wciągnie Kazachstan do "struktury podobnej do ZSRR", tak jak robi to z Białorusią.

„Rosja już weszła, wysłała wojska" - mówił kazachski oligarcha nawiązując do wysłania do Kazachstanu "sił pokojowych" przez Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), w których największy udział ma Rosja. "To jest okupacja przez Rosję” – uważa Abliazow.