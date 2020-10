Słoweński premier poparł Trumpa. Jego zdaniem Biden byłby „jednym z najsłabszych prezydentów w historii”

Słoweński premier Janez Janša poparł w piątek na Twitterze Donalda Trumpa, twierdząc, że jego rywal, Joe Biden, byłby „jednym z najsłabszych prezydentów w historii”, gdyby został wybrany.

W swoim tweecie Janša stwierdził, że chociaż szanuje „trudne, tragiczne życie osobiste” Bidena, to nie wierzy, że byłby liderem, jakiego potrzebuje dziś „wolny świat”.

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump 🇺🇸🇸🇮

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 23, 2020