Węgry: Viktor Orban wyraził poparcie dla Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA

Węgierski premier Viktor Orban wyraził w poniedziałek poparcie dla Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

W poniedziałek premier Węgier Viktor Orban wyraził poparcie dla Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA. Wyraził opinię, że rywale Trumpa – Demokraci – narzucili światu „moralny imperializm”, który odrzucają nieliberalni przywódcy tacy jak on – podaje agencja „Reuters”.

„Kibicujemy zwycięstwu Donalda Trumpa, ponieważ dobrze znamy dyplomację amerykańskich rządów demokratycznych zbudowaną na moralnym imperializmie. Już wcześniej byliśmy zmuszeni jej spróbować, nie podobało nam się to, nie chcemy dokładki” – napisał premier Węgier w artykule, który ukazał się w dzienniku „Magyar Nemzet”.

W 2022 roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Orban wyraził opinię, że głosowanie będzie decydujące, ponieważ międzynarodowa, liberalna elita, chce zniszczyć w Europie chrześcijańskich konserwatystów.

„Przygotowują się do decydującej bitwy w 2022 roku, są wspierani przez międzynarodowe media, brukselskich biurokratów i organizacje pozarządowe, które udają organizacje obywatelskie” – napisał Orban.

Premier oświadczył, że Węgry i inne kraje Europy Środkowej przedkładają efektywność gospodarczą ponad takie polityki Unii Europejskiej, jak „cele klimatyczne wyniesione do absurdu, Europa socjalna, wspólny kodeks podatkowy i społeczeństwo wielokulturowe”.

Kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na Twitterze: „Powiem jasno: prawa LGBTQ+ to prawa człowieka – a dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca ani w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie”. Był to jego komentarz do artykułu ABC News, opartego na depeszy Associated Press, dotyczącego skrytykowania przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen rzekomych „stref wolnych od LGBT” w Polsce.

