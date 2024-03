Sikorski o wojskach NATO na Ukrainie: To nie jest rzecz nie do pomyślenia

Sikorski stwierdził, że “Zachód powinien wdrożyć twórczo określoną i asymetryczną eskalację”.

“Doceniam inicjatywę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina” – powiedział szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji „25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było…” na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak informowaliśmy, podczas niejawnego spotkania z przywódcami francuskich partii politycznych, prezydent Emmanuel Macron powiedział, że Francja może wysłać swoje wojska na Ukrainę, gdyby Rosjanie podeszli pod Kijów lub Odessę. Tak wynika z relacji polityków ze spotkania z Macronem.

Podczas konferencji „25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było…” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim minister Sikorski mówił między innymi, że wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, ponad 140 ze 190 krajów głosowało za potępieniem agresji jako niedopuszczalnej.

“To nie jest tylko oświadczenie dla prasy, ale ustanowienie ram prawnych” – powiedział Sikorski.

Szef polskiego MSZ dodał, że napadając na Ukrainę Rosja okazała, że jest cywilizacyjnie niezdolna do przyjęcia zachodnich wartości, co zdefiniowało ją jako państwo, które nie potrafi pokojowo koegzystować z sąsiadami, a NATO musiało wrócić do swojej pierwotnej roli.

Sikorski stwierdził, że “Zachód powinien wdrożyć twórczo określoną i asymetryczną eskalację”.

“Obecność sił NATO na Ukrainie to nie jest rzecz nie do pomyślenia. Doceniam inicjatywę prezydenta Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina” – powiedział Sikorski.