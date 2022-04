Atak rakietowy na wieżę telewizyjną w Chersoniu [+VIDEO]

Ławrow został zapytany o ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej, a także o to, czy obecna sytuacja jest porównywalna z kryzysem kubańskim w 1962 r. "Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć. Obecnie ryzyko jest znaczne" - powiedział, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że Rosja "chce zmniejszyć to ryzyko".

Szef rosyjskiej dyplomacji obarczył USA i Wielką Brytanię winą za "brak dialogu". "Stany Zjednoczone praktycznie zerwały wszelkie kontakty tylko dlatego, że byliśmy zobowiązani do obrony Rosjan na Ukrainie" - stwierdził.