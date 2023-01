Sejm przyjął uchwałę ws. stanu zdrowia Saakszwilego

Saakaszwili 21 lutego ub. roku po raz kolejny stawił się przed sądem w Tbilisi. Właśnie tam ogłosił, że rozpoczyna kolejny protest głosowy. Były prezydent podjął taką formę protestu uznając, że prawa człowieka są w jego przypadku naruszane, ale także by okazać solidarność narodowi ukraińskiemu, który „walczy o wolność”, jak powiedział Saakaszwili. Portal Svoboda.org przypomniał, że polityk posiada obecnie obywatelstwo Ukrainy, gruzińskiego został pozbawiony już kilka lat temu.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 i od lutego 2008 do listopada 2013 roku. Opuścił ojczyznę w połowie listopada 2013, kilka dni przed końcem swojej kadencji i inauguracją swojego następcy. Gruzińska prokuratura oskarżyła go o nadużywanie władzy, między innymi poprzez stłumienie opozycyjnej manifestacji czy szykanowanie krytycznych mediów. W związku z ucieczką, władze Gruzji zadecydowały w 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa tego kraju. Był też ścigany listem gończym. W międzyczasie Saakaszwili trafił na Ukrainę, której obywatelstwo przyjął i włączył się w życie polityczne tego kraju.

W czerwcu 2018 roku sąd w Tbilisi uznał go winnym nadużyć władzy i ukrywania dowodów i skazał go zaocznie na 6 lat więzienia i ponad 2-letni zakaz sprawowania funkcji i urzędów publicznych. Gruzja wiele razy sygnalizowała też Ukrainie chęć dążenia do jego ekstradycji. Przedstawiciele władz gruzińskich zaznaczali, że jeśli tylko Saakaszwili pojawi się w Gruzji, to zostanie natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Sam Saakaszwili konsekwentnie odrzucał wszystkie oskarżenia pod swoim adresem i twierdził, że wszystkie wyroki mają charakter polityczny.