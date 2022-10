Rz: Nie tylko KPO. Polska straci unijne środki z kolejnych programów

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko w rozmowie z amerykańską telewizją NBC powiedział, że Polska prowokuje USA do „robienia pewnych ruchów w zakresie broni jądrowej”, ale nie można na to reagować, tylko usiąść do stołu negocjacyjnego.

„Wiesz, główny inicjator, który stawia na użycie broni jądrowej… Nie wiesz kto? Powiem ci. Polska. Prowokuje was – USA – do pewnych ruchów w zakresie broni jądrowej. Nie daj się nabrać. Jesteście wielkim, wysokorozwiniętym technologicznie krajem, nie musicie tańczyć do melodii szalonych polityków” - powiedział Łukaszenko.

„Broń nuklearna niech pozostanie w magazynach tam, gdzie znajduje się w tym momencie. Bo jeśli tylko broń nuklearna przeniesie się np. do Polski – wywoła to reakcję łańcuchową. Nastąpi odpowiedź. Musimy się uspokoić i usiąść do stołu negocjacyjnego” – przekonywał białoruski przywódca.