Rumunia otrzyma od UE ponad 100 mln euro na rozbudowę portów czarnomorskich

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla Rumunii w wysokości 126 mln euro mający na celu wsparcie portów które od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowały zwiększone przepływy.

„Działanie to ma ułatwić handel Ukrainy w ramach planu działania UE «Ścieżki solidarności»” – stwierdziła Komisja Europejska.

Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku. W jego ramach pomoc zostanie udzielona w formie dotacji do 10 mln euro dla firm logistycznych działających w rumuńskich portach.

Rumunia przekazała Komisji Europejskiej, że będzie wspierać przedsiębiorstwa w rumuńskich portach w inwestowaniu w dodatkowe możliwości logistyczne w celu przetwarzania towarów, które zostały przekierowane z ich normalnych szlaków handlowych w związku z wojną Rosji z Ukrainą.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. polityki konkurencji Rumunia będzie mogła w ten sposób zmniejszyć „wąskie gardła”, które powstały w związku z nagłym wzrostem liczby towarów docierających do portów u wybrzeży Dunaju i Morza Czarnego.

Jak informowaliśmy, nad kanałem Poarta Alba-Midia Navodari powstanie nowy port mający zwiększyć przepustowość rumuńskiego tranzytu i odciążyć port w Konstancy, przez który transportowane jest m.in. ukraińskie zboże.

Nowy port zajmie obszar o powierzchni 33 tys. m². Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie operacji dokowania i rozładunku statków towarowych. Planowane są także istotne udogodnienia, takie jak budowa dróg dojazdowych, platformy operacyjnej o powierzchni 21 tys. m² oraz trzech nabrzeży o długości 120 metrów każde.

W planach inwestycyjnych znajdują się także rozbudowa portu Luminita, oddalonego o około 25 km, aby zwiększyć przepustowość towarów przewożonych śródlądowymi drogami wodnymi.

Całkowity koszt obu projektów to ponad 200 milionów lei (ok. 40 milionów euro), a ich realizacja jest finansowana przez Unię Europejską.

Jak informowaliśmy, Rumunia wyraziła także zainteresowaniem zakupem jedynego portu w Mołdawii – Giurgiulești. Należy on do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Port w Giurgiulesti ma duże znaczenie logistyczne ze względu na swoje położenie. Leży ujścia rzeki Prut do Dunaju, który kilkadziesiąt kilometrów dalej wpada do Morza Czarnego. Miejsce to położone jest na styku granic trzech państw: Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Zwraca się w tym kontekście uwagę, że port mógłby służyć do transportu towarów z tego ostatniego kraju.

W ramach kompleksu portowego Giurgiulesti działa m.in. terminal paliwowy, punkt przeładunku zboża, a także port pasażerski. Realizowane są połączenia promowe ze Stambułem.

Port dla statków pełnomorskich w Giurgiulesti został oddany do użytku w 2006 roku. W maju 2021 r. został zakupiony w całości przez EBOR od holenderskiej grupy Danube Logistics.

Kresy.pl / ec.europa.eu