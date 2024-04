Rozpoczęły się polsko-litewskie ćwiczenia obrony przesmyku suwalskiego [+VIDEO]

W niedzielę rozpoczęły się wspólne litewsko-polskie ćwiczenia taktyczne z elementem lotniczym „Brave Griffin 24/II.

Jak poinformował portal LRT, w niedzielę rozpoczęły się wspólne litewsko-polskie ćwiczenia taktyczne z elementem lotniczym „Brave Griffin 24/II. W ćwiczeniach tych wezmą także udział sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i Portugalii.

Jak podaje wojskowa służba prasowa, podczas ćwiczeń 1,5 tys. żołnierzy piechoty i wraz z sojusznikami testują scenariusze obronne w tzw. przesmyku suwalskim zgodnie z dwustronnym litewsko-polskim „Planem Orszy”.

The joint 🇱🇹 and 🇵🇱 international exercise #BraveGriffin has begun.

more than 1,500 soldiers and 200 units of military equipment, according to the bilateral “Orsha” plan of 🇱🇹 and 🇵🇱 will practice a defense scenario near to the #SuwalkiCorridor

witamy na Litwie! 🙋🏻‍♀️

📷🇵🇱 pic.twitter.com/udbcxKrwOE

— Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) April 21, 2024