Rosjanie przezbroją swoje wielozadaniowe okręty podwodne na rakiety manewrujące i hipersoniczne

W ramach modernizacji rosyjskie, wielozadaniowe okręty podwodne Projektów 949A i 971 zostaną uzbrojone w rakiety manewrujące Kalibr i rakiety przeciwokrętowe Oniks, a także, podobnie jak nowsze jednostki Projektu 885, w rakiety hipersoniczne Cyrkon.

Jak podała w środę rosyjska agencja RIA Novosti, powołując się na swoje źródło w rosyjskiej zbrojeniówce, wszystkie pozostające w służbie marynarki wojennej Rosji wielozadaniowe okręty podwodne Projektu 971 Szczuka-B, Projektu 949A Antiej (w kodzie NATO Oskar II) i Projektu 885 Jasień zostaną uzbrojone w rakiety manewrujące Kalibr, rakiety przeciwokrętowe Oniks, a także w systemy hipersoniczne Cyrkon.

„Wielozadaniowe okręty podowdne projektów 971 i 949A po modernizacji zostaną uzbrojone w ‘Kalibry’, ‘Onisky’ i ‘Cyrkony’. Zasobniki dla tych rakiet są uniwersalne” – cytuje swoje źródło agencja RIA. Obecnie, okręty wspomnianych typów standardowo uzbrajane są w torpedy i miny. Z kolei nowe jednostki projektu 885 „Jasień”, które standardowo przenoszą rakiety systemów Kalibr i Oniks, dodatkowo zostaną wyposażone w rakiety hipersoniczne Cyrkon.

Wcześniej głównodowodzący rosyjskiej marynarki wojennej, admirał Nikołaj Jewmienow zapowiedział, że okres służby najliczniejszych we flocie wielozadaniowych, atomowych okrętów podwodnych projektów 949A i 971 zostanie podwojony, zaś jednostki te zostaną przezbrojone.

Rosyjskie media przypominają, że rakiety manewrujące Kalibr są przeznaczone do niszczenia celów lądowych, zaś rakiety Oniks do niszczenia okrętów. Z kolei pociski hipersoniczne systemu Cyrkon są obecnie testowane. Osiągają one prędkość Mach 8,5 czyli ponad 10 tys. km na godzinę. Ich zasięg wynosi do 500 km.

Przypomniano też, że okręty podwodne projektu 971 budowano w latach 1976-1992, a projektu 949A w latach 1985-1996. Te ostatnie powstały z myślą o niszczeniu grup lotniskowcowych, wykorzystując do tego pociski Granit P-700. Dzięki przebudowie mają być w stanie przenosić 72 nowe pociski rakietowe, umieszczone w standardowych pionowych kontenerach.

Jednostki projektu 885 Jasień są budowane obecnie. Tzw. okręt wiodący, „Siewierodwińsk”, przyjęto do służby w 2010 roku, a pierwsza seryjna jednostka projektu 885A, „Kazań”, ma uzyskać zdolność bojową w tym roku. Łącznie ma powstać 10 okrętów tego typu. Najwyraźniej do czasu wdrożenia wszystkich tych nowoczesnych jednostek, Rosjanie chcą utrzymać w linii, w roli nosicieli nowych typów rakiet, starsze okręty podwodne.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 roku informowano, że wielozadaniowe okręty podwodne o napędzie atomowym projektu 885M Woroneż i Władywostok, budowane w stoczni Siewmasz, będą wyposażone w zmodernizowane pociski manewrujące Kalibr-M o zasięgu ponad 4000 km.

Z kolei w marcu br. pisaliśmy, że testy rakiet hipersonicznych Cyrkon na okrętach podwodnych rozpoczną się najwcześniej w czerwcu. Przypomnijmy, że w styczniu br. resort obrony Rosji oświadczył, że próby państwowe rosyjskich pocisków hipersonicznych Cyrkon mają zakończyć się pod koniec 2021 roku, a w 2022 roku mają ruszyć seryjne dostawy tej broni. Potrzebne są jeszcze próby odpalania „hipersoników” z okrętów podwodnych. Nie sprecyzowano jednak wówczas, kiedy miałyby one ruszyć.

