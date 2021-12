Rosjanie przetestowali system rakietowy „Otwiet”

Jak poinformowało w środę rosyjskie ministerstwo obrony, Flota Pacyfiku rosyjskiej marynarki wojennej przetestowała system rakietowy „Otwiet”.

Jak czytamy w komunikacie rosyjskiego ministerstwa obrony, „fregata Floty Pacyfiku „Marszałek Szaposznikow” na wodach Morza Japońskiego wystrzeliła pocisk najnowszego kompleksu przeciw okrętom podwodnym „Otwiet” (Odpowiedź) w podwodny cel. Głowica rakietowa skutecznie trafiła w cel”.

Okrętowy system rakiet „Otwiet” jest przeznaczony do niszczenia okrętów podwodnych. Do wystrzeliwania pocisków przeciw okrętom podwodnym stosuje się uniwersalne wyrzutnie, które pozwalają również na użycie pocisków manewrujących Oniks i Kalibr.

Jak informowaliśmy wcześniej, rosyjska firma Zala Aero, należąca do koncernu Kałasznikow, opublikowała wideo pokazujące test systemu amunicji krążącej Lancet, wystrzeliwanego z nawodnej jednostki bojowej. Pokazano moment wystrzelenia drona przy pomocy mechanicznej katapulty. Nosicielem systemu uzbrojenia był szybki kuter desantowo-szturmowy BK-16.

System Lancet jest zdolny do utrzymywania się w powietrzu przez dłuższy czas (do około 40 minut) w wyznaczonym obszarze w rejonie wskazanego celu, pozostają w trybie poszukiwania. Gdy tylko cel zostanie wykryty, dron przeprowadza atak w sposób zbliżony do naprowadzanej rakiety powietrze-ziemia. Podczas ataku sam ulega zniszczeniu. Jeśli nie odszuka celu, dokonuje samozniszczenia. Masa startowa drona, przypominającego kształtem rakietowy pocisk kierowany, wynosi 12 kg, z czego 3 kg to głowica bojowa. Może osiągać prędkość 110 km/godzinę, zasięg to 200 km. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, porusza się bardzo cicho.

Według rosyjskich mediów, firma Zala Aero, która opracowała system Lancet z własnej inicjatywy, jest jedyną firmą w Rosji, produkującą broń tej klasy.

Ponadto, na nagraniu pokazano też wystrzelenie z kutra drona rozpoznawczego Zala. Bezzałogowiec po wykonaniu misji zwiadowczej wrócił i wylądował na brzegu. Dron ten wykorzystuje podczas lądowania system spadochronowy, a także poduszkę powietrzną pod kadłubem. Ma to ochronić statek latający przed odniesieniem uszkodzeń w czasie lądowania. Dron może latać przez około 4 godziny.

Podstawową funkcją ZALA VTOL jest monitorowanie i fotografowanie z lotu ptaka wszelkich trudno dostępnych miejsc lub obiektów terenowych. „Może być używany do monitorowania infrastruktury przemysłowej, tworzenia map fotograficznych terenu i wspomagania bezpieczeństwa obiektów naziemnych. Bezzałogowy statek powietrzny jest już w służbie w krajach Ameryki Łacińskiej” – informował producent.

