Rogozin poważnie ranny w wyniku ostrzału hotelu w Doniecku

O tym, że Federacja Rosyjska planuje zmienić granice wiekowe, w których odbywa się pobór do wojska poinformował sam minister obrony Siergiej Szojgu. Uznał on, że „przy rekrutacji do Sił Zbrojnych należy stopniowo zwiększać wiek poboru obywateli z 18 do 21 lat, a granicę do 30 lat” – powiedział minister w środę na posiedzeniu kolegium resortu, jak przytoczyła agencja informacyjna Interfax.

Obecnie obywatele Rosji płci męskiej mogą być powołani do odpowiednika zasadniczej służby wojskowej w wieku od 18 do 27 lat. Resort zasygnalizował więc, że "w kamasze" będzie można już niedługo brać młodych mężczyzn do ukończenia 30 lat.