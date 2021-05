RMF: fiasko negocjacji ws. certyfikatów covidowych

Kolejna runda negocjacji w Brukseli w sprawie tzw. certyfikatów covidowych zakończyła się niepowodzeniem. Nie ma zgody co do darmowych testów na koronawirusa i zakazu dodatkowych restrykcji.

Jak podało w środę rano RMF FM, o ponad 5 godzinach nocnych rokowań w Brukseli między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, trzecia runda negocjacji w sprawie tzw. certyfikatów covidowych zakończyła się fiaskiem. Kolejna runda rozmów, „rokowania ostatniej szansy”, mają odbyć się w czwartek.

Osiągnięcie porozumienia w tym tygodniu jest konieczne, jeśli w przyszłym przywódcy krajów członkowskich UE mają je potwierdzić. Ponadto, dalsze opóźnienie mogłoby sprawić, że przyjęta przez Komisję Europejską data 21 czerwca jako termin wdrożenia w życie certyfikatów, znajdzie się pod znakiem zapytania. Co prawda, rozważa się także wprowadzenie certyfikatów na zasadzie rekomendacji, z pominięciem PE, ale RMF FM zaznacza, że politycznie takie rozwiązanie byłoby bardzo trudne.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według informacji dziennikarki RMF FM, Parlament Europejski dalej upiera się przy tym, żeby testy na koronawirusa były darmowe, jak szczepionki oraz, że w czasie obowiązywania systemu certyfikatów unijne kraje nie mogą wprowadzać żadnych restrykcji, np. kwarantanny.

Korespondentka rada dowiedziała się, że podczas ostatnich rozmów ze strony KE pojawiła się propozycja kompromisu. Polegała na wprowadzeniu zapisu o dofinasowaniu testów genetycznych, natomiast dostęp do darmowych testów miałyby mieć określone grupy społeczne, np. pracownicy transgraniczni. Ostatecznie, do porozumienia jednak nie doszło.

Jak pisaliśmy niespełna dwa tygodnie temu, w dyskusji między Parlamentem Europejskim, Radą UE a Komisją Europejską ws. Zielonych Certyfikatów, czyli tzw. paszportów covidowych pojawił się problem polityczny. Europosłowie domagają się darmowych testów na koronawirusa, by nie dyskryminować niezaszczepionych. Przeciwko są Rada UE i KE. Doszło do impasu.

Przypomnijmy, że w lutym bieżącego roku przywódcy państw członkowskich UE podczas nieformalnego wirtualnego szczytu zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia cyfrowych świadectw szczepień, które będą umożliwiać międzynarodowe podróże.

Jak pisaliśmy, pod koniec kwietnia br. Parlament Europejski przyjął rezolucję, popierając wydawanie unijnych certyfikatów szczepionkowych. Umożliwiło to rozmowy z państwami członkowskimi nad ostatecznym kształtem regulacji. Dokument może być w formie tradycyjnej, czyli papierowej lub cyfrowej. Zgodnie z założeniem, ma ułatwić poruszanie się po krajach członkowskich UE, ale nie będzie służył jako dokument podróży czy warunek korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jeśli „cała Europa przyjmie pewne praktyki”, to Polska „we właściwym momencie” również może to uczynić.

W środę szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że między 20 a 25 maja zacznie się pilotaż dotyczący tzw. paszportów covidowych. Według niego, będzie to rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje w kwestii osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy.

Rmf24.pl / Kresy.pl